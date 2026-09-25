Тристоронні перемовини і чи вплине Сі Цзіньпін на Путіна: основні заяви Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: GettyImages

Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від США зворотного зв’язку після зустрічі Дональда Трампа із Сі Цзіньпіном, готується до можливого посилення російських ударів по енергетиці та працює над фінансуванням оборонних потреб. Президент також розповів про новий раунд переговорів із РФ і позицію Британії щодо санкцій проти російських олігархів.

Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами у чаті Офісу президента, повідомляють Новини.LIVE.

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Британія не планує знімати санкції з Усманова та Фрідмана

Зеленський розповів, що особисто порушив це питання на зустрічі з Енді Бернамом у Нью-Йорку. За словами президента, прем'єр відповів, що не збирається скасовувати британські санкції проти двох російських олігархів.

Водночас компроміс щодо Усманова та Фрідмана, на який пішли в ЄС, він назвав зайвим.

"Прем'єр запевнив мене, що він не збирається цього робити. Я йому дуже вдячен. Що стосується наступних пакетів, після того, як ЄС знайшов компроміс, на жаль компроміс з цими олігархами двома, які я не підтримую, вони знають про це", — заявив Зеленський.

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Зеленський поки не визначився з кандидатом на посаду генпрокурора

Президент заявив, що наразі не має кандидата на посаду генерального прокурора. За його словами, він не проводив зустрічей чи переговорів із можливими претендентами на цю посаду.

"Щодо кандидатів на посаду генерального прокурора України — я ще жодної зустрічі, жодного спілкування не проводив", — сказав Зеленський.

Україна чекає на інформацію від США після зустрічі Трампа із Сі

Зеленський повідомив, що перед зустріччю Трампа із Сі він особисто попросив американського президента порушити питання України та зробити все, щоб лідер Китаю вплинув на Путіна задля завершення війни.

"Перед цією зустрічю в мене була зустріч в Нью-Йорку з президентом Сполучених Штатів Америки. Безумовно, я піднімав це питання і просив особисто президента Трампа підняти це питання, зробити все, щоб лідер Китаю повпливав на Путіна щодо завершення війни. Фідбек, що я не отримував від американської команди, розраховую, що отримую результат цієї частини їх бесіди", — повідомив Зеленський.

Також Зеленський повідомив, що Україна готується до можливого посилення російських ударів по енергетиці. За словами президента, підготовку планів стійкості проводять на місцевому рівні й контролюватимуть її виконання.

"Україна готується. Плани стійкості повинні бути завершені максимально локально в регіонах. Все це буде контролюватися і перевірятися", — додав президент.

Паралельно Зеленський зазначив, що Україна працює над зимовим пакетом протиповітряної оборони.

"Він має бути, це дуже непросто, але він має нарощуватись. Тут працюють абсолютно всі, і Міністерство оборони, і Міністерство закордонних справ, і Служба зовнішньої розвідки, всі працюють над тим, щоб у нас були і системи, і додаткові ракети", — сказав Володимир Зеленський.

США проведуть нові переговори з Україною та Росією

Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання ЗМІ в чаті ОП, розповів про хід переговорного процесу щодо миру в Україні.

"У нас була зустріч з президентом США. Ми проговорили загальні речі. Після цього наші переговорні групи магали окрему довгу зустріч, де проговорювали відповідні деталі. Домовленість наступна. Ми проінформуємо і поспілкуємося про ці деталі з європейською стороною. Американці поговорять з "руськими" і за 10 днів повернемось з тим чи іншим поглядом і з результатом", — сказав президент.

ЄС і МВФ готові допомогти Україні покрити дефіцит бюджету

За словами Зеленського, Європейський Союз та Міжнародний валютний фонд позитивно відреагували на потребу України у фінансуванні для покриття дефіциту держбюджету.

"Всі розуміють, як непросто проходить цей період і постійні удари, але тим не менш Україна не буде на суматі. ЄС нас підтримує, МВФ буде продовжувати програми. Тут я отримав позитив від наших партнерів", — зазначив президент.

прем’єр-міністр, міністр фінансів та голова Служби зовнішньої розвідки. Найближчим часом вони мають провести окрему зустріч в Україні або Брюсселі.

США та Європа готують відповідь на гібридні атаки РФ

Володимир Зеленський, коментуючи нещодавню зустріч із директором ЦРУ Джоном Реткліффом, заявив, що в американських, європейських і українських спецслужб "однакове розуміння та аналіз інформації" щодо продовження гібридних атак РФ по виробництвам озброєнь і логістичних хабах в Європі та проведення Кремлем прихованої мобілізації.

"У нас, у американців і європейців, в принципі, однакове розуміння і однаковий аналіз інформації. Ми вважаємо, що гібридні атаки РФ по Європі будуть", — сказав глава держави.

Водночас президент анонсував у найближчому майбутньому "деякі кроки деяких спецслужб деяких країн" у відповідь на гібридні дії РФ.

Україна має заздалегідь замовити дрони на початок 2027 року

Президент пояснив, що з 27 млрд доларів, яких бракує оборонному бюджету, близько третини або трохи більше потрібні на дрони для січня, лютого та березня. Замовлення на них треба зробити й оплатити заздалегідь.

"Десь третина цих грошей, а може навіть трішечки, трішечки більше, це січень, лютий, березень дрони. Якщо ми їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та листопаді, у нас будуть серйозні виклики на січень та лютий", — заявив президент.

Він додав, що решта коштів необхідна, зокрема, на ракети, забезпечення військових і частково на їхнє грошове забезпечення. Зеленський каже, що обговорив потребу у фінансуванні з Єврокомісією.

"Міжнародний валютний фонд до військового забезпечення не має відношення до дронів, там зовсім інше питання. А Єврокомісія, я дуже прошу, наблизити другий транш з 90 мільярдів, тому що ще раз, січень і лютий повинен бути наповнений відповідними дронами і ракетами", — заявив глава держави.

Україна запропонувала партнерам допомогу в захисті від російських дронів

Президент повідомив, що gередусім пропозицію отримали країни, які підтримують Україну під час війни. Зеленський каже, що співпраця можлива як із членами НАТО, так і з державами поза Альянсом.

"Ми запропонували різним країнам нашу допомогу, безумовно перед усіма країнами, які допомагають нам під час війни. Країни про це знають. До речі, дрон-deal, коли ми говоримо про цей документ двосторонній, це не залежить від того, чи це є країна НАТО, чи це не є країна НАТО", — наголосив Зеленський.

За його словами, двосторонні домовленості щодо дронів охоплюють не лише продаж чи спільне виробництво дронів і ракет, а й обмін досвідом протидії атакам.

"Також дрон-deal, коли ми підписуємо, там не тільки про продаж дронів або ракет, там або про копродукцію. Так, це важливо, але не тільки це атака, це обмін досвідом. І те, про що ви кажете, це і є частина саме обміну досвідом. Як ми на Близький Схід відправляли своїх спеціалістів, як ми допомагали захищати критичні об'єкти", —прокоментував президент.

Японія надала Україні понад 20 млрд доларів допомоги

Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі подякував Токіо за підтримку України від початку повномасштабного вторгнення.

"Я хочу подякувати пані прем'єр-міністру, дякую народу Японії за те, що підтримка вона була з початку війни, дуже сильна підтримка і виділення було підтримки на суму десь біля 20 мільярдів з початку війни", — зазначив Зеленський.

Президент додав, що Україна планує й надалі співпрацювати з Японією, зокрема в енергетичній та гуманітарній сферах.

"Одна з найбільших підтримок, до речі, в світі, і це і енергетика під час зими була дуже складною, була хороша підтримка, також гуманітарна підтримка, багато різних програм, ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямку", — додав президент.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський розповів про можливість проведення наступного тристороннього раунду переговорів за участю України, США та Росії в Об'єднаних Арабських Еміратах. За словами президента, американська сторона запропонувала підготувати зустріч у технічному форматі, а Київ очікує від Вашингтона пропозицій щодо дати.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський заявив про відсутність сигналів від Володимира Путіна щодо готовності завершити війну. Президент зазначив, що Росія не поспішає із завершенням бойових дій, тому, на його думку, санкційний тиск на Москву має посилюватися.

Крім того, Новини.LIVE повідомляв, що Трамп остаточно погодив передачу Україні ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot. За словами Зеленського, президент США підтвердив це рішення під час їхньої останньої зустрічі.