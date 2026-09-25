Зеленський: Трамп дав згоду на виробництво ракет Patriot в Україні

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Офіс президента України

Президент США Дональд Трамп остаточно погодив передачу Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. За словами президента України Володимира Зеленського, про це Трамп повідомив йому під час останньої зустрічі.

Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами у чаті Офісу президента, повідомляють Новини.LIVE.

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Трамп погодив передачу Україні ліцензій

Зеленський заявив, що під час останньої зустрічі президент США підтвердив готовність передати Україні ліцензії для виробництва ракет Patriot.

"Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що так, я прийняв остаточне рішення, ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає", — сказав глава держави.

Водночас Зеленський не уточнив, коли саме Україна отримає відповідні ліцензії та коли може розпочатися виробництво.

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Україна раніше просила США про ліцензії на Patriot

Ще 22 вересня Володимир Зеленський заявляв, що Україна звернулася до США щодо додаткових ракет для систем Patriot на зимовий період. Окрім самих боєприпасів, Київ просив Вашингтон надати ліцензії на їх виробництво в Україні.

За словами президента, дефіцит ракет-перехоплювачів для Patriot залишається значним. Водночас Україна планувала працювати й з іншими державами, зокрема країнами Близького Сходу, щоб отримати необхідну кількість боєприпасів.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський заявив про домовленість щодо нового пакета ракет для систем Patriot. За його словами, відповідне рішення ухвалили під час роботи української делегації на полях Генеральної асамблеї ООН. Водночас президент не уточнив, із ким саме Україна досягла домовленості.

Також Новини.LIVE писав, що Володимир Зеленський допустив проведення наступного тристороннього раунду переговорів у жовтні. За словами президента, зустріч представників України, США та Росії може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах.