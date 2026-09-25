Тристороння зустріч Україна-США-Росія: заява Володимира Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Вашингтон виступив із пропозицією організувати зустріч між Україною, США та Росією. За словами Володимира Зеленського, переговори мають відбутися в Еміратах у технічному форматі. Українська сторона вже погодилася на ініціативу партнерів і тепер чекає, коли американці запропонують конкретну дату.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Зеленський про тристоронні переговори та їх організацію

Представники Сполучених Штатів Америки виступили з ініціативою організації переговорів між Україною, США та Російською Федерацією. Американська сторона запропонувала провести цю подію на території Еміратів.

За словами глави держави, Вашингтон висловив готовність взяти на себе підготовку заходу. Передбачається, що комунікація відбуватиметься виключно на технічному рівні.

Наразі конкретних термінів проведення тристоронньої зустрічі немає. Київ очікує подальших кроків від американських партнерів.

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"Щодо тристоронньої зустрічі, американська сторона запропонувала її підготувати і в тристоронньому форматі зустрітись на технічному рівні. Чекаємо від США пропозиції щодо дати. А що стосується де, Сполучені Штати запропонували Емірати", — розповів Володимир Зеленський.

Новини.LIVE зазначали, що Україна розглядає можливість локальних домовленостей про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі, відновлення зернової угоди та безпека судноплавства в Чорному морі. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна готова до взаємного припинення таких атак, якщо сторони досягнуть згоди.

Водночас Зеленський заявив про готовність до тристоронньої зустрічі, аби вийти на реальне завершення війни, проте висловив серйозний сумнів, що Путін насправді налаштований сідати за стіл переговорів.

У Вашингтоні своєю чергою наполягають на виключно дипломатичному розв'язанні конфлікту. Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що війна навряд чи закінчиться військовою перемогою однієї зі сторін, тому Сполучені Штати продовжують пошук компромісів і готові виступити посередником між Києвом та Москвою заради збереження життів.