Володимир Зеленський назвав три можливі варіанти перемир'я

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Україна готова до перемир’я щодо ударів по енергетичній інфраструктурі, а також обговорює припинення атак у Чорному морі. Зеленський назвав, зокрема, три варіанти перемир’я, які зараз обговорюють: енергетичне, зернове та на морі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує з місця подій журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Зеленський розповів про варіанти перемир’я

За словами президента, один із варіантів передбачає взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Енергетичне перемир’я ми обговорювали, ми готові не бити по енергетичних інфраструктурах кожної зі сторін", — заявив Зеленський.

Він також розповів про можливість зернового перемир’я або ширшої домовленості щодо припинення атак на морі.

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"Друга історія — це зернове перемир’я або перемир’я на морі. Тому що на морі може бути не тільки зерно, не тільки агропродукт, може бути енергетика, може бути металургія тощо", — сказав президент.

Зеленський зазначив, що в такому форматі зацікавлені обидві сторони.

"Дай Бог, вийде. Як я і сказав, коментуючи це, я говорив про це з лідерами країн, які дуже зацікавлені в цьому", — додав він.

Єгипет, Туреччина та Індія запропонували варіанти щодо моря

Президент повідомив, що обговорював можливість таких домовленостей із лідерами Єгипту, Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів та Індії. За його словами, ці країни зацікавлені у стабільній роботі морських шляхів і продовольчій безпеці.

Напередодні Зеленський заявив, що Єгипет, Індія та Туреччина вже запропонували свої варіанти відновлення безпечного судноплавства в Чорному морі. Україна, за його словами, погоджується з підходом, який може гарантувати безпеку, і очікує на відповідь Росії.

"Ми чекаємо на відповідь Росії. Україна готова забезпечити безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія також готова зробити реальні кроки до деескалації", — заявляв Зеленський.

Що відомо про енергетичне перемир’я

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили можливість запровадження енергетичного перемир’я між Україною та Росією. Йшлося про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі обох країн.

Також Новини.LIVE писали, що державний секретар США Марко Рубіо заявив про зацікавленість України та Росії в обмеженому енергетичному перемир’ї. Водночас він наголосив, що така домовленість не означатиме завершення війни.