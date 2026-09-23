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Головна Новини дня Рубіо: Росія та Україна зацікавлені в енергетичному перемирʼї

Рубіо: Росія та Україна зацікавлені в енергетичному перемирʼї

Ua ru
23 вересня 2026 18:50
Рубіо: Зеленський та Путін зацікавлені в енергетичному перемир’ї
Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Україна та Росія висловили зацікавленість в енергетичному перемирʼї. Зокрема, за його словами, український лідер Володимир Зеленський зробив це публічно.

Про це повідомляє Clash Report, передає Новини.LIVE.

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Енергетичне перемирʼя

"Обидві сторони висловили зацікавленість у певному обмеженому перемир’ї, пов’язаному з екологічними та енергетичними питаннями. Звісно, як ви розумієте, це теж буде нелегко, але обидві сторони висловили зацікавленість у цьому", — зазначив Рубіо.

За його словами, Зеленський зробив це публічно в ефірі та в інтервʼю, які давав останнім часом. 

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Рубіо наголосив, що це те, що може статися. Водночас це не вирішить проблему війни, але певним чином може потенційно полегшити частину глобального тиску.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, Україна може призупинити удари по російських нафтопереробних заводах у разі досягнення взаємної домовленості про енергетичне перемир’я.

Раніше Рубіо закликав Київ і Москву домовитися про взаємне припинення атак на енергетичні об’єкти. За його словами, Вашингтон підтримує таку ініціативу.

США війна Україна перемир'я енергетика Росія Марко Рубіо
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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