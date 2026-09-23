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Рубио: Россия и Украина заинтересованы в энергетическом перемирии

Ua ru
23 сентября 2026 18:50
Рубио: Зеленский и Путин заинтересованы в энергетическом перемирии
Марко Рубио. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио заявил, что Украина и Россия выразили заинтересованность в энергетическом перемирии. В частности, по его словам, украинский лидер Владимир Зеленский сделал это публично.

Об этом сообщает Clash Report, передает Новини.LIVE.

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Энергетическое перемирие

"Обе стороны выразили заинтересованность в некотором ограниченном перемирии, связанном с экологическими и энергетическими вопросами. Конечно, как вы понимаете, это тоже будет нелегко, но обе стороны выразили заинтересованность в этом", — отметил Рубио.

По его словам, Зеленский сделал это публично в эфире и в интервью, которые давал в последнее время.

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Рубио подчеркнул, что это вполне возможно. В то же время это не решит проблему войны, но в определенной степени может потенциально ослабить часть глобального давления.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, Украина может приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в случае достижения взаимной договоренности об энергетическом перемирии.

Ранее Рубио призвал Киев и Москву договориться о взаимном прекращении атак на энергетические объекты. По его словам, Вашингтон поддерживает такую инициативу.

США война Украина перемирие энергетика Россия Марко Рубио
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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