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Главная Новости дня Рубио призвал Украину и Россию прекратить удары по энергетическим объектам

Рубио призвал Украину и Россию прекратить удары по энергетическим объектам

Ua ru
22 сентября 2026 16:35
Рубио призвал Украину и Россию прекратить удары по энергетическим объектам
Марко Рубио. Фото: Рубио/Facebook

Госсекретарь США Марко Рубио призвал Украину и Россию договориться о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, отметив, что Соединённые Штаты поддерживают такую договоренность и готовы предложить её сторонам.

Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, сообщает Новини.LIVE.

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Энергетическое перемирие

По его словам, в случае достижения договоренности Украина не наносила бы удары по российским энергетическим объектам, а Россия не атаковала бы украинскую энергетическую инфраструктуру.

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон уже обсуждал это предложение с несколькими странами. Он назвал такой формат "идеальным результатом", которого США хотели бы достичь.

Рубио о согласии сторон

По словам Рубио, реализация такой договоренности зависит от позиции обеих стран.

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"Но, как и в случае с войной, для этого требуется согласие обеих сторон. И именно это стало проблемой".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой договоренности между Украиной и Россией не наносить удары по энергетическим объектам друг друга.

Позже Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский заявил об отсутствии энергетического перемирия между Украиной и РФ. В то же время президент отмечал, что Украина готова прекратить такие удары, если Россия также прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

США перемирие война в Украине энергетика Марко Рубио
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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