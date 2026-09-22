Марко Рубіо запропонував енергетичне перемир'я між Україною та РФ

Марко Рубіо. Фото: Рубіо/Facebook

Держсекретар США Марко Рубіо закликав Україну та Росію домовитися про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, зазначивши, що Сполучені Штати підтримують таку домовленість і готові запропонувати її сторонам.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News, передає Новини.LIVE.

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Енергетичне перемир'я

За його словами, у разі домовленості Україна не завдавала б ударів по російських енергетичних об'єктах, а Росія не атакувала б українську енергетичну інфраструктуру.

Держсекретар США додав, що Вашингтон уже обговорював цю пропозицію з кількома країнами. Він назвав такий формат "ідеальним результатом", якого США хотіли б досягти.

Рубіо про згоду сторін

За словами Рубіо, реалізація такої домовленості залежить від позиції обох країн.

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"Але, як і у випадку з війною, для цього потрібна згода обох сторін. І саме це стало проблемою".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент США Дональд Трамп заявив про нібито домовленість України та Росії не завдавати ударів по енергетичних об'єктах одна одної.

Пізніше Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський заявив про відсутність енергетичного перемир'я між Україною та РФ. Водночас президент зазначав, що Україна готова припинити такі удари, якщо Росія також припинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.