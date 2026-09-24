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Зеленский назвал три возможных варианта перемирия

Ua ru
24 сентября 2026 08:05
Эксклюзив
Владимир Зеленский назвал три возможных варианта перемирия
Владимир Зеленский. Фото: Владимир ЗеленскийFacebook

Украина готова к перемирию в отношении ударов по энергетической инфраструктуре, а также обсуждает вопрос о прекращении атак в Чёрном море. Зеленский назвал, в частности, три варианта перемирия, которые сейчас обсуждаются: энергетическое, зерновое и на море.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, информирует с места событий журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Зеленский рассказал о вариантах перемирия

По словам президента, один из вариантов предусматривает взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

"Мы обсуждали энергетическое перемирие, мы готовы не наносить удары по энергетической инфраструктуре каждой из сторон", — заявил Зеленский.

Он также рассказал о возможности зернового перемирия или более широкой договоренности о прекращении атак на море.

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"Вторая история — это зерновое перемирие или перемирие на море. Потому что на море может быть не только зерно, не только агропродукция, может быть энергетика, может быть металлургия и так далее", — сказал президент.

Зеленский отметил, что в таком формате заинтересованы обе стороны.

"Дай Бог, получится. Как я и сказал, комментируя это, я обсуждал этот вопрос с лидерами стран, которые очень заинтересованы в этом", — добавил он.

Египет, Турция и Индия предложили варианты по морскому пути

Президент сообщил, что обсуждал возможность таких договоренностей с лидерами Египта, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Индии. По его словам, эти страны заинтересованы в стабильной работе морских путей и продовольственной безопасности.

Накануне Зеленский заявил, что Египет, Индия и Турция уже предложили свои варианты восстановления безопасного судоходства в Чёрном море. Украина, по его словам, согласна с подходом, который может гарантировать безопасность, и ожидает ответа от России.

"Мы ждем ответа от России. Украина готова обеспечить безопасное судоходство и продовольственную безопасность в Черном море, если Россия также готова предпринять реальные шаги по деэскалации", — заявил Зеленский.

Что известно об энергетическом перемирии

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили возможность введения энергетического перемирия между Украиной и Россией. Речь шла о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре обеих стран.

Также Новини.LIVE писали, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил о заинтересованности Украины и России в ограниченном энергетическом перемирии. В то же время он подчеркнул, что такая договоренность не будет означать окончания войны.

Владимир Зеленский переговоры перемирие критическая инфраструктура энергетика
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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