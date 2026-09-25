Трехсторонняя встреча Украина–США–Россия: заявление Владимира Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Вашингтон выступил с предложением организовать встречу между Украиной, США и Россией. По словам Владимира Зеленского, переговоры должны состояться в Эмиратах в техническом формате. Украинская сторона уже согласилась на инициативу партнеров и теперь ждет, когда американцы предложат конкретную дату.

Об этом во время общения с журналистами сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Зеленский о трехсторонних переговорах и их организации

Представители Соединенных Штатов Америки выступили с инициативой организации переговоров между Украиной, США и Российской Федерацией. Американская сторона предложила провести это мероприятие на территории Эмиратов.

По словам главы государства, Вашингтон выразил готовность взять на себя подготовку мероприятия. Предполагается, что общение будет происходить исключительно на техническом уровне.

На данный момент конкретных сроков проведения трехсторонней встречи нет. Киев ожидает дальнейших шагов от американских партнеров.

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«Что касается трехсторонней встречи, американская сторона предложила подготовить её и встретиться в трехстороннем формате на техническом уровне. Ждем от США предложения по дате. А что касается места, то Соединенные Штаты предложили Эмираты», — рассказал Владимир Зеленский.

Новини.LIVE отмечали, что Украина рассматривает возможность локальных договоренностей о прекращении огня в отношении энергетической инфраструктуры, возобновлении зернового соглашения и обеспечении безопасности судоходства в Чёрном море. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина готова к взаимному прекращению таких атак, если стороны достигнут согласия.

В то же время Зеленский заявил о готовности к трехсторонней встрече, чтобы добиться реального завершения войны, однако выразил серьезные сомнения в том, что Путин действительно настроен сесть за стол переговоров.

В Вашингтоне, в свою очередь, настаивают на исключительно дипломатическом урегулировании конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что война вряд ли закончится военной победой одной из сторон, поэтому Соединённые Штаты продолжают поиск компромиссов и готовы выступить посредником между Киевом и Москвой ради сохранения человеческих жизней.