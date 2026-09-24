Зеленський заявив про новий пакет ракет для Patriot – що відомо

Володимир Зеленський. Скриншот із відео Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нову домовленість щодо ракет для систем Patriot. За словами глави держави, відповідне рішення було ухвалене під час роботи на полях Генеральної асамблеї ООН.

Про це Зеленський повідомив під час зустрічі з представниками української громади у США, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Ракети для Patriot

Володимир Зеленський зазначив, що під час візиту до США українська сторона проводила низку переговорів і домовлялася про конкретні рішення у сфері безпеки. Серед таких результатів президент назвав домовленість про пакет ракет для систем Patriot.

"Будь-який саміт, окрім слів, повинен нести сьогодні в безпеку і посилення України конкретику", — сказав Зеленський.

Президент не розкрив, із ким саме Україна домовилася про цей пакет. За його словами, це стало одним із конкретних результатів роботи української делегації.

Читайте також:

Результати переговорів України у США

Під час зустрічі Зеленський також розповів про інші домовленості, досягнуті під час роботи української делегації. Зокрема, Україна підписала безпекову угоду з Австралією — це 30-та така угода для держави та перша безпекова угода України з країною, яка не входить до НАТО і Європейського Союзу.

Крім того, Україна підписала домовленість щодо безпекової співпраці з Фінляндією у сфері безпілотників. Зеленський зазначив, що загалом під час роботи на Генеральній асамблеї ООН українська сторона провела близько 20 зустрічей із представниками різних держав.

Що відомо про ракети Patriot

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Київ звернувся до США щодо зимового пакета ракет для систем Patriot. За словами Зеленського, Україна також просила Вашингтон надати ліцензії на виробництво цих боєприпасів, оскільки їхній дефіцит залишається значним. Окремо Київ працюватиме з іншими країнами, зокрема державами Близького Сходу, щоб забезпечити необхідну кількість ракет.

Також Новини.LIVE писали про те, що Україна отримує ракети для систем Patriot невеликими партіями через їхній дефіцит. Такі поставки доводиться узгоджувати безпосередньо між лідерами держав.