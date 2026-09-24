Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський: ракети для Patriot передають по кілька штук

Зеленський: ракети для Patriot передають по кілька штук

Ua ru
24 вересня 2026 10:43
Ексклюзив
Зеленський: ракети Patriot для України передають по кілька штук
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна отримує ракети для систем Patriot невеликими партіями через їхній дефіцит. За словами Володимира Зеленського, такі поставки доводиться узгоджувати безпосередньо між лідерами держав. Водночас Україна очікує на можливість виробляти Patriot за американськими ліцензіями, але цей процес потребує часу.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з представниками ЗМІ, інформує журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Реклама

Україна отримує ракети для Patriot невеликими партіями

За словами Володимира Зеленського, він неодноразово порушував питання постачання ракет для Patriot під час розмов із лідером США Дональдом Трампом. Президент зазначив, що українська сторона поверталася до цієї теми протягом усієї розмови, навіть після переходу до інших питань.

Через дефіцит ракет Україна отримує їх невеликими партіями — по одній, дві, три або п’ять. Водночас загалом ідеться про сотні ракет, які Україна збирає буквально поштучно.

Зеленський пояснив, що такі рішення доводиться погоджувати особисто між лідерами держав. За його словами, якщо доручити це питання командам, результату не буде.

Читайте також:

Україна може виробляти Patriot за американськими ліцензіями

Окремо під час розмови з Трампом Зеленський порушував питання можливості виробництва Patriot в Україні. За словами президента, американський лідер підтвердив намір передати Україні ліцензії для такого виробництва.

Водночас запуск виробництва потребує часу та значної підготовки. Зеленський зазначив, що Україна має сильні компанії, однак виробництво Patriot є складним і потребує відповідного терміну для технічної підготовки.

Глава держави наголосив, що зима вже близько, тоді як можливість виробляти Patriot за американськими ліцензіями з’явиться пізніше. Тому, за його словами, Україні потрібні інші рішення для отримання ракет уже зараз.

Пояснюючи, чому питання постачання ракет залишається нагальним, Зеленський зазначив, що строки потенційного виробництва не відповідають нинішнім потребам України:

"Так воно і є. Але коли? Україна зможе технічно це виробляти через якийсь термін. А зима ось тут, дуже-дуже близько. Ближче, ніж можливість виробляти Patriot за американськими ліцензіями. Тому рішення потрібні, і потрібні вже. Над цим працюємо...".

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що Україна просить США надати зимовий пакет ракет для Patriot. Київ також хоче отримати ліцензії на виробництво таких боєприпасів в Україні. Водночас Україна працюватиме з іншими державами, щоб забезпечити необхідну кількість ракет.

Новини.LIVE також писали, що Зеленський заявив, що запуск виробництва систем Patriot в Україні може тривати від одного до півтора року. Йдеться саме про налагодження виробництва таких систем на території України. Президент зазначив, що цей процес потребує відповідного часу.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп військова допомога ракети Patriot
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації