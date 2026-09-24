Зеленський: ракети Patriot для України передають по кілька штук

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна отримує ракети для систем Patriot невеликими партіями через їхній дефіцит. За словами Володимира Зеленського, такі поставки доводиться узгоджувати безпосередньо між лідерами держав. Водночас Україна очікує на можливість виробляти Patriot за американськими ліцензіями, але цей процес потребує часу.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з представниками ЗМІ, інформує журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Україна отримує ракети для Patriot невеликими партіями

За словами Володимира Зеленського, він неодноразово порушував питання постачання ракет для Patriot під час розмов із лідером США Дональдом Трампом. Президент зазначив, що українська сторона поверталася до цієї теми протягом усієї розмови, навіть після переходу до інших питань.

Через дефіцит ракет Україна отримує їх невеликими партіями — по одній, дві, три або п’ять. Водночас загалом ідеться про сотні ракет, які Україна збирає буквально поштучно.

Зеленський пояснив, що такі рішення доводиться погоджувати особисто між лідерами держав. За його словами, якщо доручити це питання командам, результату не буде.

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Україна може виробляти Patriot за американськими ліцензіями

Окремо під час розмови з Трампом Зеленський порушував питання можливості виробництва Patriot в Україні. За словами президента, американський лідер підтвердив намір передати Україні ліцензії для такого виробництва.

Водночас запуск виробництва потребує часу та значної підготовки. Зеленський зазначив, що Україна має сильні компанії, однак виробництво Patriot є складним і потребує відповідного терміну для технічної підготовки.

Глава держави наголосив, що зима вже близько, тоді як можливість виробляти Patriot за американськими ліцензіями з’явиться пізніше. Тому, за його словами, Україні потрібні інші рішення для отримання ракет уже зараз.

Пояснюючи, чому питання постачання ракет залишається нагальним, Зеленський зазначив, що строки потенційного виробництва не відповідають нинішнім потребам України:

"Так воно і є. Але коли? Україна зможе технічно це виробляти через якийсь термін. А зима ось тут, дуже-дуже близько. Ближче, ніж можливість виробляти Patriot за американськими ліцензіями. Тому рішення потрібні, і потрібні вже. Над цим працюємо...".

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що Україна просить США надати зимовий пакет ракет для Patriot. Київ також хоче отримати ліцензії на виробництво таких боєприпасів в Україні. Водночас Україна працюватиме з іншими державами, щоб забезпечити необхідну кількість ракет.

Новини.LIVE також писали, що Зеленський заявив, що запуск виробництва систем Patriot в Україні може тривати від одного до півтора року. Йдеться саме про налагодження виробництва таких систем на території України. Президент зазначив, що цей процес потребує відповідного часу.