Зеленський назвав терміни запуску виробництва Patriot в Україні

Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запуск виробництва систем протиповітряної оборони Patriot в Україні може зайняти близько року-півтора. За словами глави держави, йдеться саме про запуск виробництва таких систем на території України.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Реклама

Зеленський назвав терміни запуску виробництва Patriot

За словами глави держави, йдеться саме про запуск виробництва таких систем на території України.

Зеленський зазначив, що цей процес може тривати від одного до півтора року.

"Запуск виробництва систем Patriot в Україні може зайняти близько року-півтора", — зазначив президент.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський 22 вересня зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Переговори відбулися на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, де очікується обговорення питань безпеки, посилення ППО України та можливого енергетичного перемир’я між Україною і Росією.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна звернулася до США щодо зимового пакета ракет для систем Patriot. Київ також просить надати ліцензії на виробництво цих боєприпасів через значний дефіцит, а паралельно працюватиме з іншими країнами, зокрема державами Близького Сходу, щоб забезпечити необхідну кількість ракет.