Зеленский назвал сроки запуска производства Patriot в Украине

Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запуск производства систем противовоздушной обороны Patriot в Украине может занять около года-полутора. По словам главы государства, речь идет именно о запуске производства таких систем на территории Украины.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Зеленский назвал сроки запуска производства Patriot

По словам главы государства, речь идет именно о запуске производства таких систем на территории Украины.

Зеленский отметил, что этот процесс может длиться от одного до полутора лет.

"Запуск производства систем Patriot в Украине может занять около года-полутора", — отметил президент.

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Как сообщали Новини.LIVE, 22 сентября Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Переговоры состоялись в кулуарах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где ожидается обсуждение вопросов безопасности, укрепления ПВО Украины и возможного энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина обратилась к США по поводу зимнего пакета ракет для систем Patriot. Киев также просит предоставить лицензии на производство этих боеприпасов из-за значительного дефицита, а параллельно будет работать с другими странами, в частности с государствами Ближнего Востока, чтобы обеспечить необходимое количество ракет.