Зеленский: ракеты Patriot для Украины поставляются по несколько штук

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина получает ракеты для систем Patriot небольшими партиями из-за их дефицита. По словам Владимира Зеленского, такие поставки приходится согласовывать непосредственно между лидерами государств. В то же время Украина рассчитывает на возможность производить Patriot по американским лицензиям, но этот процесс требует времени.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ, сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Украина получает ракеты для Patriot небольшими партиями

По словам Владимира Зеленского, он неоднократно поднимал вопрос о поставках ракет для Patriot во время бесед с лидером США Дональдом Трампом. Президент отметил, что украинская сторона возвращалась к этой теме на протяжении всего разговора, даже после перехода к другим вопросам.

Из-за дефицита ракет Украина получает их небольшими партиями — по одной, двум, трем или пяти. В то же время в целом речь идет о сотнях ракет, которые Украина собирает буквально поштучно.

Зеленский пояснил, что такие решения приходится согласовывать лично между лидерами государств. По его словам, если поручить этот вопрос командам, результата не будет.

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Украина может производить Patriot по американским лицензиям

Отдельно во время разговора с Трампом Зеленский поднимал вопрос о возможности производства Patriot в Украине. По словам президента, американский лидер подтвердил намерение передать Украине лицензии для такого производства.

В то же время запуск производства требует времени и значительной подготовки. Зеленский отметил, что у Украины есть сильные компании, однако производство Patriot является сложным и требует соответствующего срока для технической подготовки.

Глава государства подчеркнул, что зима уже близко, тогда как возможность производить Patriot по американским лицензиям появится позже. Поэтому, по его словам, Украине нужны другие решения для получения ракет уже сейчас.

Объясняя, почему вопрос поставок ракет остается актуальным, Зеленский отметил, что сроки потенциального производства не соответствуют нынешним потребностям Украины:

"Так оно и есть. Но когда? Украина сможет технически производить их через некоторое время. А зима вот здесь, очень-очень близко. Ближе, чем возможность производить Patriot по американским лицензиям. Поэтому решения нужны, и нужны уже сейчас. Над этим работаем...".

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина просит США предоставить зимний пакет ракет для Patriot. Киев также хочет получить лицензии на производство таких боеприпасов в Украине. В то же время Украина будет сотрудничать с другими государствами, чтобы обеспечить необходимое количество ракет.

Новини.LIVE также писали, что Зеленский заявил, что запуск производства систем Patriot в Украине может занять от одного до полутора лет. Речь идет именно о налаживании производства таких систем на территории Украины. Президент отметил, что этот процесс требует соответствующего времени.