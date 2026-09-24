Зеленский заявил о новом комплекте ракет для Patriot — что известно

Владимир Зеленский. Скриншот из видео Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новой договоренности относительно ракет для систем Patriot. По словам главы государства, соответствующее решение было принято в ходе его работы в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, однако он не стал уточнять, с какой именно стороной Киев согласовал поставки.

Об этом Зеленский сообщил во время встречи с представителями украинской диаспоры в США, сообщает Новини.LIVE.

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Ракеты для Patriot

Владимир Зеленский отметил, что во время визита в США украинская сторона провела ряд переговоров и договорилась о конкретных решениях в сфере безопасности. Среди таких результатов президент назвал договоренность о пакете ракет для систем Patriot.

"Любой саммит, помимо слов, должен сегодня приносить конкретные результаты в области безопасности и укрепления Украины", — сказал Зеленский.

Президент не раскрыл, с кем именно Украина договорилась об этом пакете. По его словам, это стало одним из конкретных результатов работы украинской делегации.

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Результаты переговоров Украины в США

Во время встречи Зеленский также рассказал о других договоренностях, достигнутых в ходе работы украинской делегации. В частности, Украина подписала соглашение о безопасности с Австралией — это 30-е подобное соглашение для страны и первое соглашение о безопасности Украины со страной, не входящей в НАТО и Европейский Союз.

Кроме того, Украина подписала соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Финляндией в области беспилотных летательных аппаратов. Зеленский отметил, что в целом в ходе работы на Генеральной Ассамблее ООН украинская сторона провела около 20 встреч с представителями различных государств.

Что известно о ракетах Patriot

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Киев обратился к США по поводу зимнего пакета ракет для систем Patriot. По словам Зеленского, Украина также просила Вашингтон предоставить лицензии на производство этих боеприпасов, поскольку их дефицит остается значительным. Отдельно Киев будет работать с другими странами, в частности с государствами Ближнего Востока, чтобы обеспечить необходимое количество ракет.

Также Новини.LIVE писали о том, что Украина получает ракеты для систем Patriot небольшими партиями из-за их дефицита. Такие поставки приходится согласовывать непосредственно между лидерами государств.