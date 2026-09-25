Зеленский: Трамп дал согласие на производство ракет Patriot в Украине

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Офис президента Украины

Президент США Дональд Трамп окончательно одобрил передачу Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. По словам президента Украины Владимира Зеленского, об этом Трамп сообщил ему во время последней встречи.

Об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами в чате Офиса президента, передают Новини.LIVE.

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Трамп одобрил передачу Украине лицензий

Зеленский заявил, что во время последней встречи президент США подтвердил готовность передать Украине лицензии на производство ракет Patriot.

"Президент Трамп на последней встрече со мной подчеркнул, что да, я принял окончательное решение, лицензии на производство ракет Patriot Украина получит", — сказал глава государства.

В то же время Зеленский не уточнил, когда именно Украина получит соответствующие лицензии и когда может начаться производство.

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Украина ранее обращалась к США с просьбой о предоставлении лицензий на Patriot

Еще 22 сентября Владимир Зеленский заявлял, что Украина обратилась к США с просьбой о дополнительных ракетах для систем Patriot на зимний период. Помимо самих боеприпасов, Киев просил Вашингтон предоставить лицензии на их производство в Украине.

По словам президента, дефицит ракет-перехватчиков для Patriot остается значительным. В то же время Украина планировала сотрудничать и с другими государствами, в частности со странами Ближнего Востока, чтобы получить необходимое количество боеприпасов.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности относительно нового пакета ракет для систем Patriot. По его словам, соответствующее решение было принято в ходе работы украинской делегации в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. При этом президент не уточнил, с кем именно Украина достигла договоренности.

Также Новини.LIVE писал, что Владимир Зеленский допустил проведение следующего трехстороннего раунда переговоров в октябре. По словам президента, встреча представителей Украины, США и России может состояться в Объединенных Арабских Эмиратах.