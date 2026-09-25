Трехсторонние переговоры и повлияет ли Си Цзиньпин на Путина: основные заявления Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: GettyImages

Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от США обратной связи после встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином, готовится к возможному усилению российских ударов по энергетике и работает над финансированием оборонных нужд. Президент также рассказал о новом раунде переговоров с РФ и позиции Великобритании относительно санкций против российских олигархов.

Об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами в чате Офиса президента, передают Новини.LIVE.

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Великобритания не планирует снимать санкции с Усманова и Фридмана

Зеленский рассказал, что лично поднял этот вопрос на встрече с Энди Бернамом в Нью-Йорке. По словам президента, премьер ответил, что не собирается отменять британские санкции против двух российских олигархов.

В то же время компромисс в отношении Усманова и Фридмана, на который пошли в ЕС, он назвал излишним.

"Премьер заверил меня, что не собирается этого делать. Я ему очень благодарен. Что касается следующих пакетов, после того как ЕС нашел компромисс, к сожалению, компромисс с этими двумя олигархами, которых я не поддерживаю, они об этом знают", — заявил Зеленский.

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Зеленский пока не определился с кандидатом на пост генерального прокурора

Президент заявил, что на данный момент у него нет кандидата на должность генерального прокурора. По его словам, он не проводил встреч или переговоров с возможными претендентами на эту должность.

"Что касается кандидатов на должность генерального прокурора Украины — я пока ни одной встречи, ни одного общения не проводил", — сказал Зеленский.

Украина ждет информации от США после встречи Трампа с Си

Зеленский сообщил, что перед встречей Трампа с Си он лично попросил американского президента поднять вопрос об Украине и сделать все, чтобы лидер Китая повлиял на Путина с целью прекращения войны.

"Перед этой встречей у меня была встреча в Нью-Йорке с президентом Соединенных Штатов Америки. Безусловно, я поднимал этот вопрос и просил лично президента Трампа поднять его, сделать все, чтобы лидер Китая оказал влияние на Путина с целью прекращения войны. Обратной связи от американской команды я пока не получал, но рассчитываю, что получу результаты этой части их беседы", — сообщил Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что Украина готовится к возможному усилению российских ударов по энергетике. По словам президента, подготовку планов устойчивости проводят на местном уровне и будут контролировать их выполнение.

"Украина готовится. Планы обеспечения устойчивости должны быть разработаны максимально локально в регионах. Все это будет контролироваться и проверяться", — добавил президент.

Параллельно Зеленский отметил, что Украина работает над зимним пакетом мер противовоздушной обороны.

"Он должен быть, это очень непросто, но его нужно наращивать. Здесь работают абсолютно все: и Министерство обороны, и Министерство иностранных дел, и Служба внешней разведки — все работают над тем, чтобы у нас были и системы, и дополнительные ракеты", — сказал Владимир Зеленский.

США проведут новые переговоры с Украиной и Россией

Владимир Зеленский, отвечая на вопросы СМИ в чате ОП, рассказал о ходе переговорного процесса по вопросу мира в Украине.

"У нас была встреча с президентом США. Мы обсудили общие вопросы. После этого наши переговорные группы провели отдельную длительную встречу, на которой обсудили соответствующие детали. Договоренность следующая. Мы проинформируем и обсудим эти детали с европейской стороной. Американцы поговорят с "русскими", и через 10 дней мы вернемся с тем или иным мнением и с результатом", — сказал президент.

ЕС и МВФ готовы помочь Украине покрыть дефицит бюджета

По словам Зеленского, Европейский Союз и Международный валютный фонд положительно отреагировали на потребность Украины в финансировании для покрытия дефицита госбюджета.

"Все понимают, как непросто проходит этот период и постоянные удары, но тем не менее Украина не останется без поддержки. ЕС нас поддерживает, МВФ будет продолжать программы. Здесь я получил позитивный сигнал от наших партнеров", — отметил президент.

премьер-министр, министр финансов и глава Службы внешней разведки. В ближайшее время они должны провести отдельную встречу в Украине или Брюсселе.

США и Европа готовят ответ на гибридные атаки РФ

Владимир Зеленский, комментируя недавнюю встречу с директором ЦРУ Джоном Ретклиффом, заявил, что у американских, европейских и украинских спецслужбах «одинаковое понимание и анализ информации» относительно продолжения гибридных атак РФ на предприятия по производству вооружений и логистические хабы в Европе, а также проведения Кремлем скрытой мобилизации.

"У нас, у американцев и европейцев, в принципе, одинаковое понимание и одинаковый анализ информации. Мы считаем, что гибридные атаки РФ по Европе будут", — сказал глава государства.

В то же время президент анонсировал в ближайшем будущем «некоторые шаги некоторых спецслужб некоторых стран» в ответ на гибридные действия РФ.

Украина должна заранее заказать дроны к началу 2027 года

Президент пояснил, что из 27 млрд долларов, которых не хватает оборонному бюджету, около трети или чуть больше требуется на дроны для января, февраля и марта. Заказ на них нужно сделать и оплатить заранее.

"Где-то треть этих денег, а может даже чуть-чуть, чуть-чуть больше, — это дроны на январь, февраль, март. Если мы их не закажем и не оплатим в октябре и ноябре, у нас возникнут серьезные проблемы в январе и феврале", — заявил президент.

Он добавил, что остальные средства необходимы, в частности, на ракеты, снабжение военных и частично на их денежное обеспечение. Зеленский говорит, что обсудил потребность в финансировании с Еврокомиссией.

"Международный валютный фонд не имеет отношения к военному обеспечению дронов, там совсем другой вопрос. А Еврокомиссию я очень прошу ускорить выделение второго транша из 90 миллиардов, потому что, повторюсь, в январе и феврале должны быть обеспечены необходимые дроны и ракеты", — заявил глава государства.

Украина предложила партнерам помощь в защите от российских дронов

Президент сообщил, что в первую очередь предложение получили страны, поддерживающие Украину во время войны. Зеленский говорит, что сотрудничество возможно как с членами НАТО, так и со странами, не входящими в Альянс.

"Мы предложили различным странам нашу помощь, безусловно, в первую очередь тем странам, которые помогают нам во время войны. Страны об этом знают. Кстати, дрон-сделка, когда мы говорим об этом двустороннем документе, не зависит от того, является ли страна членом НАТО или нет",— подчеркнул Зеленский.

По его словам, двусторонние соглашения о дронах охватывают не только продажу или совместное производство дронов и ракет, но и обмен опытом противодействия атакам.

"Кроме того, в соглашении о дронах, которое мы подписываем, речь идет не только о продаже дронов или ракет, но и о совместном производстве. Да, это важно, но речь идет не только об атаке, но и об обмене опытом. И то, о чем вы говорите, как раз и является частью этого обмена опытом. Как мы отправляли своих специалистов на Ближний Восток, как мы помогали защищать критически важные объекты", — прокомментировал президент.

Япония предоставила Украине более 20 млрд долларов помощи

Зеленский во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи поблагодарил Токио за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения.

"Я хочу поблагодарить госпожу премьер-министра, благодарю народ Японии за то, что поддержка оказывалась с самого начала войны, очень сильная поддержка, и была выделена помощь на сумму около 20 миллиардов с начала войны", — отметил Зеленский.

Президент добавил, что Украина планирует и в дальнейшем сотрудничать с Японией, в частности в энергетической и гуманитарной сферах.

"Одна из самых значительных форм поддержки, кстати, в мире, и это касается энергетики, которая зимой была очень сложной — была хорошая поддержка, а также гуманитарная помощь, много различных программ, мы будем продолжать работать в этом направлении", — добавил президент.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский рассказал о возможности проведения следующего трехстороннего раунда переговоров с участием Украины, США и России в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам президента, американская сторона предложила подготовить встречу в техническом формате, а Киев ожидает от Вашингтона предложений по дате.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский заявил об отсутствии сигналов от Владимира Путина о готовности завершить войну. Президент отметил, что Россия не спешит с завершением боевых действий, поэтому, по его мнению, санкционное давление на Москву должно усиливаться.

Кроме того, Новини.LIVE сообщал, что Трамп окончательно одобрил передачу Украине лицензий на производство ракет для систем Patriot. По словам Зеленского, президент США подтвердил это решение во время их последней встречи.