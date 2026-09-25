Зеленский заявил, что Путин не спешит завершать войну

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин не спешит завершать войну. По его словам, глава Кремля не подает соответствующих сигналов. Зеленский также рассказал о беседе с президентом США Дональдом Трампом относительно санкционного давления на Россию.

Об этом глава государства сказал в ответ на вопросы журналистов в пятницу, 25 сентября, сообщает Новини.LIVE.

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Что Зеленский сказал о позиции Путина

Журналист спросил Зеленского, понимает ли Дональд Трамп после частной беседы с украинским президентом, что именно Путин не хочет заканчивать войну. Также он поинтересовался, какой должна быть "красная линия" для американского лидера, после пересечения которой США введут санкции.

В ответ Владимир Зеленский рассказал, что перед разговором с Трампом встречался с сенаторами и конгрессменами США. Он поблагодарил их за двухпартийную поддержку законопроекта Линдси Грэма.

Президент отметил, что закон предусматривает санкции и тарифную политику, а эти инструменты сейчас находятся в руках президента США. По словам Зеленского, Вашингтон может использовать их для усиления давления на Россию.

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В то же время глава государства сообщил, что поднимал вопрос о санкциях во время разговора с Трампом. Он отметил, что американский президент знает его позицию относительно готовности Путина завершить войну.

Глава государства пояснил, что, по его мнению, российский лидер не спешит с окончанием войны, поскольку не подает соответствующих сигналов.

"Мы разговаривали, он знает мою точку зрения, он слышал это от меня, что, на мой взгляд, Путин точно не спешит с окончанием войны. По крайней мере, он не подает соответствующих сигналов, и поэтому санкционная политика должна усиливаться для того, чтобы приблизить возможность дипломатического завершения войны", — сообщил Зеленский.

Что известно о дальнейших переговорах

Зеленский также сообщил, что во время его встречи с Трампом присутствовала американская делегация. По словам президента Украины, стороны подробно обсуждали санкционную политику США.

После встречи президентов переговорные группы провели дополнительную встречу. Зеленский ожидает, что они согласуют даты для соответствующих шагов по возможной подготовке следующей встречи.

В то же время глава государства отметил, что Украина хочет лучше понимать дальнейшие санкционные шаги США:

"Я думаю, что наши переговорные группы, которые провели ещё одну встречу после нашей встречи с президентом Трампом, согласуют все сроки для соответствующих шагов по возможной подготовке встречи. Ну и также очень хочется, чтобы было понимание, что будет с санкциями".

США проведут переговоры с РФ и вернутся к обсуждению с Украиной

Зеленский отметил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом стороны обсудили общие вопросы. После этого переговорные группы Украины и США провели отдельную длительную встречу, в ходе которой перешли к более детальному обсуждению.

По словам президента, Украина должна проинформировать европейскую сторону об этих деталях и обсудить их с европейскими партнерами. В то же время американская сторона должна провести переговоры с представителями России.

Зеленский отметил, что после этого примерно через 10 дней стороны вернутся к обсуждению с определенным видением и результатом.

Президент также ответил на вопрос о переговорах с представителями США Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером, которые участвуют в переговорном процессе.

Объясняя договоренность о следующих шагах, Зеленский сказал:

"У нас была встреча с президентом США. Мы обсудили общие вопросы. После этого наши переговорные группы провели отдельную длительную встречу, на которой обсудили соответствующие детали. Договоренность следующая. Мы проинформируем и обсудим эти детали с европейской стороной. Американцы поговорят с россиянами, и через 10 дней мы вернемся с той или иной точкой зрения и с результатом".

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров больше не рассматриваются предыдущие договоренности относительно требований России к Украине. По его словам, ситуация на фронте ограничивает возможности Кремля оказывать давление на Киев. В то же время президент подчеркнул, что Путин не отказался от намерения оккупировать всю Украину.

Новини.LIVE также писали, что 24 сентября 2026 года Владимир Зеленский обсудил с американскими экспертами перспективы завершения войны в Украине. Стороны также говорили о ходе переговоров, поддержке Украины и будущих гарантиях безопасности. Президент подчеркнул важность совместной работы для достижения справедливого мира.