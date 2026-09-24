Зеленский: анкориджские договоренности утратили актуальность в переговорах

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, больше не действуют в ходе переговоров. По его словам, России сложно требовать признания оккупированных территорий, когда она терпит поражение на фронте. В то же время российский диктатор Владимир Путин до сих пор не отказался от цели захватить всю Украину.

Об этом глава государства заявил во время общения с украинской общиной в США в ходе визита в Нью-Йорк, передает Новини.LIVE.

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Анкориджские договоренности

Зеленский сообщил, что так называемые анкориджские договоренности больше не рассматриваются в рамках переговорного процесса. По его словам, речь идет о требованиях России относительно признания её суверенитета над Крымом, Донецкой и Луганской областями, а также оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей.

"На мой взгляд, то, что произошло в отношении нейтралитета Украины и анкориджских договоренностей "3+2", — от всего этого переговорный процесс отошел. И здесь свою роль сыграла команда США", — отметил глава государства.

В то же время, по словам президента, ключевую роль в отказе от российского ультиматума играет ситуация на фронте.

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Зеленский отметил, что украинские военные удерживают позиции, тогда как попытки российских сил продвинуться вперед сопровождаются значительными потерями со стороны РФ.

"На поле боя мы сегодня контролируем ситуацию. Нам тяжело, но каких-то глобальных прорывов у «русских» нет, а там, где они есть, они обходятся России очень дорого, и эта цена измеряется в сотнях и тысячах людей", — отметил он.

По его оценке, это ограничивает возможности Кремля оказывать давление на Украину и позволяет Киеву не соглашаться с требованиями России, которые страна никогда не примет в таком формате.

Путин хочет всю Украину

Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Путин стремится к полной оккупации Украины, а не только Донбасса.

"Но тем не менее у нас нет иллюзий, что он хочет захвата, оккупации нашего государства в том или ином виде, чтобы Украина стала частью его государства", — говорит он.

По его словам, мирный процесс сложен, поскольку у России иная позиция.

Как писали Новини.LIVE, 24 сентября Зеленский встретился с представителями американских экспертов и руководителями аналитических центров. По его словам, в ходе встречи обсудили текущую ситуацию в стране, ход мирных переговоров и дальнейшие перспективы Украины.

Кроме того, в Нью-Йорке российские пропагандисты спрашивали у Зеленского, когда он прибудет в Москву. Глава государства подчеркнул, что "на ракете".