Зеленський: анкориджські домовленості втратили актуальність у переговорах

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що домовленості, які були в Анкориджі, більше не працюють під час перемовин. За його словами, Росії складно вимагати визнання окупованих територій, коли вона програє на фронті. Водночас російський диктатор Володимир Путін досі не відмовився від мети захопити всю Україну.

Про це глава держави сказав під час спілкування з українською громадою у США під час візиту до Нью-Йорку, передає Новини.LIVE.

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Анкориджські домовленості

Зеленський повідомив, що так звані анкориджські домовленості більше не розглядаються у межах переговорного процесу. За його словами, йдеться про вимоги Росії щодо визнання її суверенітету над Кримом, Донецькою та Луганською областями, а також окупованими частинами Херсонської та Запорізької областей.

"На мій погляд, те, що відбулося щодо нейтральності України та анкориджських домовленостей "3+2", то від цього всього перемовний процес відійшов. І тут зіграла роль команда США", — зазначив глава держави.

Водночас, за словами президента, ключову роль у відмові від російського ультиматуму відіграє ситуація на фронті.

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Зеленський зазначив, що українські військові утримують позиції, тоді як спроби російських сил просунутися вперед супроводжуються значними втратами з боку РФ.

"На полі бою ми сьогодні контролюємо ситуацію. Нам важко, але просувань якихось глобальних у "рускіх" немає, а там, де вони є, вони коштують Росії дуже дорого, і вартість ця в людях — в сотнях, в тисячах", — зауважив він.

За його оцінкою, це обмежує можливості Кремля чинити тиск на Україну та дозволяє Києву не погоджуватися з вимогами Росії, які країна ніколи не прийме в такому форматі.

Путін хоче всю Україну

Зеленський наголосив, що російський диктатор Путін прагне всієї окупації України, а не лише Донбасу.

"Але тим не менш, у нас ілюзії немає, що він хоче захоплення, окупації нашої держави в тому чи іншому вигляді, щоб Україна була частиною його держави", — каже він.

За його словами, мирний процес складний, оскільки в Росії інша позиція.

Як писали Новини.LIVE, 24 вересня Зеленський зустрівся з представниками американськими експертами та керівниками аналітичних центрів. За його словами, під час зустрічі обговорили поточну ситуацію в країні, перебіг мирних переговорів і подальші перспективи України.

Крім того, у Нью-Йорку російські пропагандисти запитували у Зеленського, коли він прибуде до Москви. Глава держави наголосив, що "на ракеті".