Зеленський зустрівся з експертами США: про що говорили

Володимир Зеленський та американська делегація. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 24 вересня провів зустріч з американськими експертами та керівниками аналітичних центрів. Він подякував учасникам за розмову, запитання та увагу до ситуації в Україні. За словами Зеленського, під час зустрічі говорили про те, що відбувається в Україні, як просуваються переговори та які перспективи має країна.

Про це президент повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Про що говорили під час зустрічі

Окремо обговорили можливості підтримки України, допомогу людям, завершення війни та гарантування безпеки.

"Це була дуже корисна розмова. Важливо, що всі зацікавлені в тому, що відбувається в Україні, як просуваються переговори та які перспективи ми маємо", — зазначив президент.

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Американська делегація. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Зеленський зауважив, що часу для спілкування було менше, ніж тем, які цікавили учасників зустрічі.

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Американська делегація. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Водночас, за його словами, під час розмови було видно зацікавленість у спільній роботі задля посилення захисту життя та свободи людей.

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Американська делегація. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент також наголосив на важливості подальшої співпраці. Він зазначив, що спільна робота може сприяти ухваленню надійніших рішень і створенню більших можливостей для досягнення справедливого миру. Зеленський подякував американським експертам за підтримку України та участь у зустрічі.

Як повідомляли Новини.LIVE, 24 вересня Володимир Зеленський заявив про щоденну потребу України в ракетах-перехоплювачах для систем Patriot для протидії російській балістиці. Під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте президент також обговорив наслідки трьох хвиль ударів по Києву та формування зимового пакета допомоги.

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Як повідомляли Новини.LIVE, Україна отримує ракети для систем Patriot невеликими партіями через їхній дефіцит. Володимир Зеленський зазначив, що постачання такого озброєння доводиться узгоджувати безпосередньо між лідерами держав, тоді як виробництво Patriot за американськими ліцензіями потребує часу.