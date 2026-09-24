Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зустрівся з експертами США та обговорив завершення війни

Зеленський зустрівся з експертами США та обговорив завершення війни

Ua ru
24 вересня 2026 17:53
Зеленський зустрівся з експертами США: про що говорили
Володимир Зеленський та американська делегація. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 24 вересня провів зустріч з американськими експертами та керівниками аналітичних центрів. Він подякував учасникам за розмову, запитання та увагу до ситуації в Україні. За словами Зеленського, під час зустрічі говорили про те, що відбувається в Україні, як просуваються переговори та які перспективи має країна.

Про це президент повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Реклама

Про що говорили під час зустрічі

Окремо обговорили можливості підтримки України, допомогу людям, завершення війни та гарантування безпеки.

"Це була дуже корисна розмова. Важливо, що всі зацікавлені в тому, що відбувається в Україні, як просуваються переговори та які перспективи ми маємо", — зазначив президент.

Реклама
Зеленський зустрівся з експертами США та обговорив завершення війни - фото 1
Американська делегація. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Зеленський зауважив, що часу для спілкування було менше, ніж тем, які цікавили учасників зустрічі.

Читайте також:
Зеленський зустрівся з експертами США та обговорив завершення війни - фото 2
Американська делегація. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Водночас, за його словами, під час розмови було видно зацікавленість у спільній роботі задля посилення захисту життя та свободи людей.

Реклама
Зеленський зустрівся з експертами США та обговорив завершення війни - фото 3
Американська делегація. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент також наголосив на важливості подальшої співпраці. Він зазначив, що спільна робота може сприяти ухваленню надійніших рішень і створенню більших можливостей для досягнення справедливого миру. Зеленський подякував американським експертам за підтримку України та участь у зустрічі.

Як повідомляли Новини.LIVE, 24 вересня Володимир Зеленський заявив про щоденну потребу України в ракетах-перехоплювачах для систем Patriot для протидії російській балістиці. Під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте президент також обговорив наслідки трьох хвиль ударів по Києву та формування зимового пакета допомоги.

Реклама

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна отримує ракети для систем Patriot невеликими партіями через їхній дефіцит. Володимир Зеленський зазначив, що постачання такого озброєння доводиться узгоджувати безпосередньо між лідерами держав, тоді як виробництво Patriot за американськими ліцензіями потребує часу.

Володимир Зеленський військова допомога війна в Україні дипломатія мирні переговори
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації