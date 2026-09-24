Зеленський заявив про щоденну потребу в ракетах-перехоплювачах до Patriot

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україні щодня необхідні ракети-перехоплювачі до систем Patriot для захисту від російської балістики, адже протидіяти такому терору самотужки неможливо. Під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Володимир Зеленський обговорив наслідки трьох хвиль ударів по Києву та формування зимового пакета допомоги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву глави держави.

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Зеленський заявив про гостру потребу ракет до Patriot

Глава держави пояснив, що українські військові вже навчилися ефективно збивати крилаті ракети й безпілотники, а також демонструють перші позитивні зрушення у пошуку протидії реактивним "Шахедам".

Проте захист від балістичного озброєння залишається найбільш критичним завданням, яке щодня залежить від наявності дефіцитних перехоплювачів.

Зеленський зазначив, що особиста зустріч лідерів відбувалася в умовах масштабної атаки Росії.

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Зеленський надав Рютте вичерпні дані щодо людських втрат та масштабу завданих руйнувань, акцентувавши на тому, що зупинити подібний тиск без підтримки союзників нереально.

"Коли ми зустрілися з Генсеком Марком Рютте, вже було три хвилі балістичних атак на Київ. Я детально поінформував Марка про всі наслідки, про руйнування, про жертви. Це постійна реальність, в якій живе Україна. Неможливо протидіяти цьому терору проти життя наодинці", — йдеться у заяві президента.

Головною темою розмови стало наповнення оборонного зимового пакета, який має допомогти Україні протистояти російським атакам по інфраструктурі під час морозів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 24 вересня Росія влаштувала масовану комбіновану атаку на Україну, зосередивши удари на Київщині та Одещині. Сили ППО знешкодили 227 повітряних цілей.

Водночас найгострішою проблемою залишається відбиття балістики через критичний брак боєкомплекту. Володимир Зеленський визнав, що через дефіцит снарядів до західних комплексів бували атаки, коли не вдавалося перехопити жодної балістичної ракети.

Щоб закрити небо до зими, Київ запросив у США спеціальний "зимовий пакет" ракет до систем Patriot та наполягає на передачі ліцензій для їхнього власного виробництва. Окрім прямого діалогу з Вашингтоном, Україна веде переговори з державами Близького Сходу, аби викупити або залучити додаткові партії дефіцитних протиракет.