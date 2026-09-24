Зеленський пояснив, чому не завжди вдається збивати балістичні ракети

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року були випадки, коли українські сили не збивали жодної балістичної ракети. Під час останньої атаки на Київ, яка складалася з трьох хвиль, вдалося знищити 60% балістичних ракет. За словами президента, проблема в таких випадках полягає не в досвіді військових, а в нестачі ракет.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з представниками ЗМІ, інформує журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Зеленський розповів про атаку РФ на Київ 24 вересня

Володимир Зеленський повідомив, що під час атаки РФ на Київ у ніч проти 24 вересня кілька разів спілкувався з Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та командувачем Повітряних сил ЗСУ Анатолієм Кривоножком.

За його словами, росіяни здійснили три хвилі балістичної атаки. Цього разу українська протиповітряна оборона змогла збити 60% балістичних ракет.

Президент зазначив, що хотів би бачити вищий показник, однак наголосив: протягом цього року були ситуації, коли вдавалося збити лише 10% балістичних ракет або навіть жодної.

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Зеленський пояснив, що такі результати пов'язані не з браком досвіду у військових, а з недостатньою кількістю ракет для роботи систем протиповітряної оборони:

"І не тому, що у когось не вистачає досвіду, у когось не вистачає ракет".

Україна просить партнерів про ракети

Глава держави також розповів про роботу України з партнерами щодо отримання ракет. За його словами, Київ порушує це питання зі США, європейськими країнами та іншими державами, а також працює з партнерами на майданчиках міжнародних організацій, зокрема в ООН.

Зеленський зазначив, що просить президента США Дональда Трампа допомогти Україні з ракетами. Водночас він визнав, що запаси у США та інших партнерів обмежені, зокрема через війну на Близькому Сході.

Про це президент сказав, пояснюючи, звідки Україна намагається отримувати необхідні засоби для посилення протиповітряної оборони:

"Безумовно, масово, хто б міг допомогти — Сполучені Штати Америки. Безумовно, я прошу президента Трампа піти на зустріч, попри те, що це великий дефіцит, і попри те, що у всіх напівпорожні стоки, чесно, через війну на Близькому Сході, скажу, буду відвертим, але ось так, ми працюємо з усіма. З Європою, Сполучені Штати Америки й не тільки".

Президент додав, що Україна також працює з багатьма іншими країнами та порушує питання про ракети під час міжнародних зустрічей:

"З багатьма країнами працювали, в ООН працювали, на кожному саміті я займаюся цим питанням. Сьогодні у нас було три хвилі балістичної атаки. Я їхав на нашу зустріч, я розмовляв з Драпатим, потім я розмовляв з Кривоножком, потім з Драпатим, потім з Кривоножком".

Зеленський окремо наголосив на результаті роботи ППО під час останньої атаки на столицю:

"Ось так, у нас було три хвилі балістичної атаки. Сьогодні в Києві, скажімо так, 60% балістичних ракет було збито. Це важливо".

Він зазначив, що хотів би більшого показника, але під час цієї атаки було збито саме 60% ракет. Президент також порівняв цей результат із ситуацією, яка виникала під час інших атак цього року:

"Не 10% і не 0%. А в цьому році, в цьому році, у нас були моменти, коли було 0%. Ось приблизно так".

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський відреагував на нічний удар РФ по Києву, який стався під час його зустрічі з конгресменами США 24 вересня 2026 року. Президент заявив, що Росія не припинить війну без посилення тиску та санкцій. Він закликав США надати перехоплювачі балістики й посилити санкції проти РФ.

Новини.LIVE інформували, що Зеленський заявив, що Україна готова до перемир’я щодо ударів по енергетичній інфраструктурі. Також обговорюються зернове перемир’я та припинення атак на морі. За словами президента, Єгипет, Туреччина, ОАЕ та Індія зацікавлені у стабільній роботі морських шляхів і продовольчій безпеці.