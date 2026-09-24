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Главная Новости дня Зеленский объяснил, почему процент сбития баллистических ракет падал до 0%

Зеленский объяснил, почему процент сбития баллистических ракет падал до 0%

Ua ru
24 сентября 2026 08:31
Эксклюзив
Зеленский объяснил, почему не всегда удается сбивать баллистические ракеты
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году были случаи, когда украинские войска не сбивали ни одной баллистической ракеты. Во время последней атаки на Киев, состоявшей из трех волн, удалось уничтожить 60% баллистических ракет. По словам президента, проблема в таких случаях заключается не в опыте военных, а в нехватке ракет.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ, сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Зеленский рассказал об атаке РФ на Киев 24 сентября

Владимир Зеленский сообщил, что во время атаки РФ на Киев в ночь на 24 сентября несколько раз общался с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и командующим Воздушными силами ВСУ Анатолием Кривоножком.

По его словам, россияне осуществили три волны баллистической атаки. На этот раз украинская противовоздушная оборона смогла сбить 60% баллистических ракет.

Президент отметил, что хотел бы видеть более высокий показатель, однако подчеркнул: в течение этого года были ситуации, когда удавалось сбить лишь 10% баллистических ракет или даже ни одной.

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Зеленский пояснил, что такие результаты связаны не с недостатком опыта у военных, а с недостаточным количеством ракет для работы систем противовоздушной обороны:

"И не потому, что у кого-то не хватает опыта, у кого-то не хватает ракет".

Украина просит партнеров о ракетах

Глава государства также рассказал о работе Украины с партнерами по вопросу получения ракет. По его словам, Киев поднимает этот вопрос перед США, европейскими странами и другими государствами, а также работает с партнерами на площадках международных организаций, в частности в ООН.

Зеленский отметил, что просит президента США Дональда Трампа помочь Украине с ракетами. В то же время он признал, что запасы у США и других партнеров ограничены, в частности из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом президент сказал, объясняя, откуда Украина пытается получать необходимые средства для усиления противовоздушной обороны:

"Безусловно, в первую очередь, кто бы мог нам помочь — Соединенные Штаты Америки. Безусловно, я прошу президента Трампа пойти навстречу, несмотря на то, что это большой дефицит, и несмотря на то, что у всех склады полупусты, честно говоря, из-за войны на Ближнем Востоке, скажу, буду откровенен, но вот так, мы работаем со всеми. С Европой, Соединенными Штатами Америки и не только".

Президент добавил, что Украина также сотрудничает со многими другими странами и поднимает вопрос о ракетах во время международных встреч:

"Работали со многими странами, работали в ООН, на каждом саммите я занимаюсь этим вопросом. Сегодня у нас было три волны баллистической атаки. Я ехал на нашу встречу, я разговаривал с Драпатым, потом я разговаривал с Кривоножком, потом с Драпатым, потом с Кривоножком".

Зеленский отдельно подчеркнул результаты работы ПВО во время последней атаки на столицу:

"Вот так, у нас было три волны баллистической атаки. Сегодня в Киеве, скажем так, 60% баллистических ракет было сбито. Это важно".

Он отметил, что хотел бы более высокого показателя, но во время этой атаки было сбито именно 60% ракет. Президент также сравнил этот результат с ситуацией, которая складывалась во время других атак в этом году:

"Не 10% и не 0%. А в этом году, в этом году у нас были моменты, когда было 0%. Вот примерно так".

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар РФ по Киеву, который произошел во время его встречи с конгрессменами США 24 сентября 2026 года. Президент заявил, что Россия не прекратит войну без усиления давления и санкций. Он призвал США предоставить перехватчики баллистических ракет и усилить санкции против РФ.

Новини.LIVE сообщали, что Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию в отношении ударов по энергетической инфраструктуре. Также обсуждаются "зерновое перемирие" и прекращение атак на море. По словам президента, Египет, Турция, ОАЭ и Индия заинтересованы в стабильной работе морских путей и продовольственной безопасности.

Владимир Зеленский обстрелы ПВО война в Украине балистическая атака баллистические ракеты
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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