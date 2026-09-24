Зеленский заявил о ежедневной потребности в ракетах-перехватчиках типа Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украине ежедневно требуются ракеты-перехватчики для систем Patriot с целью защиты от российских баллистических ракет, ведь противостоять такому террору собственными силами невозможно. Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Владимир Зеленский обсудил последствия трех волн ударов по Киеву и формирование зимнего пакета помощи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы государства.

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Зеленский заявил об острой необходимости в ракетах для Patriot

Глава государства пояснил, что украинские военные уже научились эффективно сбивать крылатые ракеты и беспилотники, а также демонстрируют первые положительные сдвиги в поиске способов противодействия реактивным "Шахедам".

Однако защита от баллистического вооружения остается наиболее критической задачей, которая ежедневно зависит от наличия дефицитных перехватчиков.

Зеленский отметил, что личная встреча лидеров проходила в условиях масштабного нападения со стороны России.

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Зеленский предоставил Рютте исчерпывающие данные о человеческих потерях и масштабах нанесенных разрушений, подчеркнув, что остановить подобное давление без поддержки союзников невозможно.

"Когда мы встретились с генеральным секретарем Марком Рютте, на Киев уже обрушились три волны баллистических атак. Я подробно проинформировал Марка обо всех последствиях, о разрушениях, о жертвах. Это постоянная реальность, в которой живёт Украина. Невозможно в одиночку противостоять этому террору, направленному против жизни", — говорится в заявлении президента.

Главной темой разговора стало наполнение оборонного зимнего пакета, который должен помочь Украине противостоять российским атакам по инфраструктуре во время морозов.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 24 сентября Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину, сосредоточив удары на Киевской и Одесской областях. Силы ПВО сбили 227 воздушных целей.

В то же время самой острой проблемой остается отражение баллистических ракет из-за критической нехватки боекомплекта. Владимир Зеленский признал, что из-за дефицита снарядов для западных комплексов бывали атаки, когда не удавалось перехватить ни одной баллистической ракеты.

Чтобы закрыть небо до зимы, Киев запросил у США специальный "зимний пакет" ракет для систем Patriot и настаивает на передаче лицензий для их собственного производства. Помимо прямого диалога с Вашингтоном, Украина ведет переговоры со странами Ближнего Востока, чтобы выкупить или привлечь дополнительные партии дефицитных противоракет.