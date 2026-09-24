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Главная Новости дня Зеленский встретился с экспертами из США и обсудил вопросы завершения войны

Зеленский встретился с экспертами из США и обсудил вопросы завершения войны

Ua ru
24 сентября 2026 17:53
Зеленский встретился с экспертами из США: о чем шла речь
Владимир Зеленский и американская делегация. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября провел встречу с американскими экспертами и руководителями аналитических центров. Он поблагодарил участников за беседу, вопросы и внимание к ситуации в Украине. По словам Зеленского, во время встречи обсуждали то, что происходит в Украине, как продвигаются переговоры и какие перспективы у страны.

Об этом президент сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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О чём говорили во время встречи

Отдельно обсудили возможности поддержки Украины, помощь людям, завершение войны и обеспечение безопасности.

"Это был очень полезный разговор. Важно, что все заинтересованы в том, что происходит в Украине, как продвигаются переговоры и какие перспективы у нас есть", — отметил президент.

Зеленский встретился с экспертами из США и обсудил вопросы завершения войны - фото 1
Американская делегация. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Зеленский заметил, что времени для общения было меньше, чем тем, которые интересовали участников встречи.

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Американская делегация. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

В то же время, по его словам, во время беседы была заметна заинтересованность в совместной работе по укреплению защиты жизни и свободы людей.

Зеленский встретился с экспертами из США и обсудил вопросы завершения войны - фото 3
Американская делегация. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент также подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества. Он отметил, что совместная работа может способствовать принятию более надежных решений и созданию больших возможностей для достижения справедливого мира. Зеленский поблагодарил американских экспертов за поддержку Украины и участие во встрече.

Как сообщали Новини.LIVE, 24 сентября Владимир Зеленский заявил о ежедневной потребности Украины в ракетах-перехватчиках для систем Patriot с целью противодействия российской баллистике. Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент также обсудил последствия трёх волн ударов по Киеву и формирование зимнего пакета помощи.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина получает ракеты для систем Patriot небольшими партиями из-за их дефицита. Владимир Зеленский отметил, что поставки такого вооружения приходится согласовывать напрямую между лидерами государств, тогда как производство Patriot по американским лицензиям требует времени.

Владимир Зеленский военная помощь война в Украине дипломатия мирные переговоры
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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