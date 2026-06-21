Ушаков заявил, что РФ не ожидает выполнения договоренностей Анкориджа

Помощник российского диктатора Путина Юрий Ушаков. Фото: Reuters

В Кремле заявили, что не рассчитывают на выполнение договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Также там утверждают, что продолжают двигаться к своим политическим целям. В то же время в Москве обвинили другую сторону в невыполнении части договоренностей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на комментарий Ушакова для российских СМИ.

Заявление Кремля о так называемых "договоренностях Анкориджа"

В Кремле сделали заявление по итогам переговоров, которые ранее состоялись в Анкоридже. Там фактически признали, что не ожидают реализации достигнутых тогда договоренностей и сосредотачиваются на собственных целях.

Позицию Москвы озвучил помощник российского диктатора Юрий Ушаков. Объясняя подход Кремля, он заявил:

"Мы не ждем выполнения этих договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей".

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В то же время Ушаков настаивает, что российская сторона якобы не отступает от прежних позиций, озвученных во время переговоров в Анкоридже. По его словам, эти подходы остаются неизменными.

Комментируя выполнение договоренностей, он также заявил, что одна из сторон их якобы соблюдает, а другая — нет. При этом конкретных стран он не назвал, но отметил:

"На данный момент одна сторона, как и прежде, придерживается тех договоренностей, которые были обсуждены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, о чем уже можно сказать сейчас, оказалась не совсем способной пройти свою часть пути, выполнить договоренности".

Отдельно Ушаков также упомянул саммит G7, заявив, что во время него Президента США Дональда Трампа якобы пытались убедить изменить подход к российско-украинским договоренностям, распространяя в его адрес "вредные идеи" относительно ситуации в Украине.

Отметим, что "договоренности Анкориджа" — это неофициальное название договоренностей, которые, по сообщениям СМИ и заявлениям российской стороны, якобы были достигнуты во время встречи Президента США Дональда Трампа и Путина 15 августа 2025 года в городе Анкоридж (штат Аляска, США).

Речь идет о предварительных политических и дипломатических "договоренностях" относительно возможных подходов к урегулированию войны России против Украины. По разным источникам и комментариям сторон, эти обсуждения могли касаться условий прекращения боевых действий, в частности территориальных вопросов и замораживания линии фронта, но официального подтвержденного и обнародованного документа с четкими условиями не существует.

Украина и западные партнеры не признавали эти "договоренности" в качестве юридически обязательных или согласованных международных соглашений. Именно поэтому термин "Анкоридж" в последующих заявлениях часто используется скорее как политическая ссылка на тот саммит и связанные с ним возможные неформальные договоренности, а не как официальный договор.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Президент Владимир Зеленский заявил, что верит в возможное возобновление мирных переговоров о завершении войны. В то же время он подчеркнул, что диалог должен проходить при обязательном участии международных партнеров, в частности ЕС и США. Также Украина рассчитывает на надежные гарантии безопасности.

Новини.LIVE также писали, что Дональд Трамп заявлял о готовности поддержать Украину и усилить давление на Путина. По данным Politico, он связывает такую поддержку с ожиданиями от европейских союзников в отношении Ирана.