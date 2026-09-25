Зеленський заявив, що Путін не поспішає завершувати війну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін не поспішає завершувати війну. За його словами, глава Кремля не дає відповідних сигналів. Зеленський також розповів про розмову з Президентом США Дональдом Трампом щодо санкційного тиску на Росію.

Про це глава держави сказав у відповідь на запитання журналістів у п'ятницю, 25 вересня, інформує Новини.LIVE.

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Що Зеленський сказав про позицію Путіна

Журналіст запитав Зеленського, чи розуміє Дональд Трамп після приватної розмови з українським президентом, що саме Путін не хоче завершувати війну. Також він поцікавився, якою має бути червона лінія для американського лідера, після якої США запровадять санкції.

У відповідь Володимир Зеленський розповів, що перед розмовою з Трампом зустрічався із сенаторами та конгресменами США. Він подякував їм за двопартійну підтримку законопроєкту Ліндсі Грема.

Президент зазначив, що закон передбачає санкції та тарифну політику, а ці інструменти наразі перебувають у руках президента США. За словами Зеленського, Вашингтон може використати їх для посилення тиску на Росію.

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Водночас глава держави повідомив, що порушував питання санкцій під час розмови з Трампом. Він зазначив, що американський президент знає його позицію щодо готовності Путіна завершити війну.

Глава держави пояснив, що, на його думку, російський лідер не поспішає із завершенням війни, оскільки не дає відповідних сигналів.

"Ми розмовляли, він знає мою думку, він це чув від мене, що на мій погляд Путін точно не спішить з закінченням війни. Принаймні він не дає відповідних сигналів, і тому санкційна політика повинна посилюватись для того, щоб наближувати можливість дипломатичного завершення війни", — повідомив Зеленський.

Що відомо про подальші переговори

Зеленський також повідомив, що під час його зустрічі з Трампом була присутня американська команда. За словами президента України, сторони детально обговорювали санкційну політику США.

Після зустрічі президентів переговорні групи провели додаткову зустріч. Зеленський очікує, що вони напрацюють дати для відповідних кроків щодо можливої підготовки наступної зустрічі.

Водночас глава держави зазначив, що Україна хоче мати більше розуміння щодо подальших санкційних кроків США:

"Я думаю, що наші переговорні групи, які мали ще додаткову зустріч після нашої зустрічі з президентом Трампом, напрацюють всі дати для відповідних кроків щодо можливої підготовки зустрічі. Ну і також дуже хочеться, щоб було розуміння, що буде з санкціями"

США проведуть переговори з РФ і повернуться до обговорення з Україною

Зеленський зазначив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом сторони обговорили загальні питання. Після цього переговорні групи України та США провели окрему тривалу зустріч, під час якої перейшли до детальнішого обговорення.

За словами президента, Україна має поінформувати європейську сторону про ці деталі та обговорити їх із європейськими партнерами. Водночас американська сторона має провести переговори з представниками Росії.

Зеленський зазначив, що після цього приблизно через 10 днів сторони повернуться до обговорення з певним баченням і результатом.

Президент також відповів на запитання щодо переговорів із представниками США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, які беруть участь у переговорному процесі.

Пояснюючи домовленість щодо наступних кроків, Зеленський сказав:

"У нас була зустріч з президентом США. Ми проговорили загальні речі. Після цього наші переговорні групи мали окрему довгу зустріч, де проговорювали відповідні деталі. Домовленість наступна. Ми проінформуємо і поспілкуємося про ці деталі з європейською стороною. Американці поговорять з росіянами і за 10 днів повернемось з тим чи іншим поглядом і з результатом".

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів більше не розглядають попередні домовленості щодо вимог Росії до України. За його словами, ситуація на фронті обмежує можливості Кремля тиснути на Київ. Водночас президент наголосив, що Путін не відмовився від наміру окупувати всю Україну.

Новини.LIVE також писали, що 24 вересня 2026 року Володимир Зеленський обговорив з американськими експертами перспективи завершення війни в Україні. Сторони також говорили про перебіг переговорів, підтримку України та майбутні гарантії безпеки. Президент наголосив на важливості спільної роботи для досягнення справедливого миру.