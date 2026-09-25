Трамп запропонував Зеленському поїхати до Москви на зустріч із Путіним

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН знову запропонував українському лідеру поїхати до Москви для переговорів із Володимиром Путіним. Зеленський відхилив цю пропозицію та був роздратований.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

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Володимир Зеленський та Дональд Трамп в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН. Фото: Reuters

Трамп запропонував Зеленському переговори в Москві

За даними американських джерел, Трамп порушив питання про можливу поїздку Зеленського до російської столиці під час їхньої зустрічі. Президент України не погодився на такий формат переговорів.

Джерело зазначає, що Вашингтон намагається активізувати переговорний процес між Україною та Росією. Цього тижня Зеленський і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров окремо зустрічалися з представниками адміністрації Трампа.

США також просувають ідею припинення взаємних атак України та Росії на енергетичні об'єкти, однак, за інформацією джерела, сторони поки не погодилися на таку домовленість.

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Зеленський розглядає технічні переговори за участю України та Росії в Об'єднаних Арабських Еміратах. При цьому, зустріч з Путіним та Трампом Президент України пропонує провести в Маямі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Зеленський і Трамп обговорили можливість енергетичного перемир'я між Україною та Росією. Київ запропонував взаємно припинити удари по енергетичній інфраструктурі, а США мають передати цю пропозицію російській стороні.

Також Новини.LIVE писав, що Трамп під час зустрічі з Зеленським позитивно висловився про бойові здібності українських військових. Президент США назвав українців дуже здібними бійцями та додав, що керівництво України також є здібним.