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Головна Новини дня Вони дуже хороші бійці: Трамп висловився про українців

Вони дуже хороші бійці: Трамп висловився про українців

Ua ru
22 вересня 2026 22:16
Дональд Трамп назвав українців хорошими бійцями
Президент США Дональд Трамп. Фото: ОП

Президент США Дональд Трамп відзначив бойові уміння українських військових, назвавши їх "хорошими бійцями". 

Про це він сказав під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленських перед журналістами, передає кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук. 

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Трамп відзначив бойові вміння бійців ЗСУ

"Вони, звичайно, дуже здібні бійці. Вони можуть пишатися собою. Дуже хороші люди", — сказав Трамп. 

Також президент США додав, що здібним є й керівництво України

Нагадаємо, 22 вересня у Нью-Йорку відбулася 81-ша Генасамблея ООН, яку відвідав Володимир Зеленський. Також там виступив Дональд Трамп, який зазначив, що війна в Україні може завершитися швидше, ніж всі думають. 

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Крім того, Новини.LIVE писали, що Трамп на зустрічі із Зеленським заговорив про нову можливу зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним. 

Володимир Зеленський ЗСУ Дональд Трамп війна в Україні
Юлія Леськова - Випусковий редактор
Автор:
Юлія Леськова

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