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Они очень хорошие бойцы: Трамп высказался об украинцах

Ua ru
22 сентября 2026 22:16
Дональд Трамп назвал украинцев хорошими бойцами
Президент США Дональд Трамп. Фото: ОП

Президент США Дональд Трамп отметил боевые навыки украинских военных, назвав их "хорошими бойцами".

Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским перед журналистами, передает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Трамп отметил боевые навыки бойцов ВСУ

"Они, конечно, очень способные бойцы. Они могут гордиться собой. Очень хорошие люди", — сказал Трамп.

Также президент США добавил, что способным является и руководство Украины.

Напомним, 22 сентября в Нью-Йорке состоялась 81-я Генассамблея ООН, которую посетил Владимир Зеленский. Там также выступил Дональд Трамп, который отметил, что война в Украине может закончиться быстрее, чем все думают.

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Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Трамп на встрече с Зеленским заговорил о новой возможной встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский ВСУ Дональд Трамп война в Украине
Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Автор:
Юлия Леськова

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