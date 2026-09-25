Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп призвал Зеленского провести переговоры в Москве

Трамп призвал Зеленского провести переговоры в Москве

Ua ru
25 сентября 2026 22:02
Трамп предложил Зеленскому поехать в Москву на встречу с Путиным
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН вновь предложил украинскому лидеру поехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Зеленский отклонил это предложение и был раздражен.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

Реклама
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Фото: Reuters

Трамп предложил Зеленскому переговоры в Москве

По данным американских источников, Трамп поднял вопрос о возможной поездке Зеленского в российскую столицу во время их встречи. Президент Украины не согласился на такой формат переговоров.

Источник отмечает, что Вашингтон пытается активизировать переговорный процесс между Украиной и Россией. На этой неделе Зеленский и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отдельно встречались с представителями администрации Трампа.

США также продвигают идею прекращения взаимных атак Украины и России на энергетические объекты, однако, по информации источника, стороны пока не согласились на такую договоренность.

Читайте также:

Зеленский рассматривает технические переговоры с участием Украины и России в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом встречу с Путиным и Трампом Президент Украины предлагает провести в Майами.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Зеленский и Трамп обсудили возможность энергетического перемирия между Украиной и Россией. Киев предложил взаимно прекратить удары по энергетической инфраструктуре, а США должны передать это предложение российской стороне.

Также Новини.LIVE писал, что Трамп во время встречи с Зеленским положительно высказался о боевых способностях украинских военных. Президент США назвал украинцев очень способными бойцами и добавил, что руководство Украины также является способным.

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп война в Украине мирные переговоры
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации