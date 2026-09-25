Трамп предложил Зеленскому поехать в Москву на встречу с Путиным

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН вновь предложил украинскому лидеру поехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Зеленский отклонил это предложение и был раздражен.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Фото: Reuters

Трамп предложил Зеленскому переговоры в Москве

По данным американских источников, Трамп поднял вопрос о возможной поездке Зеленского в российскую столицу во время их встречи. Президент Украины не согласился на такой формат переговоров.

Источник отмечает, что Вашингтон пытается активизировать переговорный процесс между Украиной и Россией. На этой неделе Зеленский и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отдельно встречались с представителями администрации Трампа.

США также продвигают идею прекращения взаимных атак Украины и России на энергетические объекты, однако, по информации источника, стороны пока не согласились на такую договоренность.

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Зеленский рассматривает технические переговоры с участием Украины и России в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом встречу с Путиным и Трампом Президент Украины предлагает провести в Майами.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Зеленский и Трамп обсудили возможность энергетического перемирия между Украиной и Россией. Киев предложил взаимно прекратить удары по энергетической инфраструктуре, а США должны передать это предложение российской стороне.

Также Новини.LIVE писал, что Трамп во время встречи с Зеленским положительно высказался о боевых способностях украинских военных. Президент США назвал украинцев очень способными бойцами и добавил, что руководство Украины также является способным.