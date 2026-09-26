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Главная Новости дня Зеленский призвал ужесточить санкции на фоне массированных ударов РФ

Зеленский призвал ужесточить санкции на фоне массированных ударов РФ

Ua ru
26 сентября 2026 12:11
Зеленский призвал международное сообщество ужесточить санкции против РФ
Срочная новость

Только за эту ночь в результате российских атак 14 человек получили ранения. Было нанесено множество ударов по жилым домам — в Киеве, Запорожье, в Одесской, Сумской и Харьковской областях. К сожалению, двое людей погибли в Запорожье. Мои соболезнования родным и близким. Имеются разрушения гражданской инфраструктуры: детский сад в Киеве, лицей в Киевской области, университет в Харькове, объекты энергетики в Полтавской, Николаевской и Винницкой областях.

Важно, чтобы партнеры не забывали, что российская эскалация происходит каждый день. Если россияне решили наносить ещё более жестокие удары, мир должен принять более решительные меры, чтобы война не распространялась дальше. Мы просим президента Трампа реализовать закон Линдси Грэма в отношении России и всех, кто финансово поддерживает её войну. Мы просим президентов Антониу Кошту и Урсулу фон дер Ляйен ввести дополнительные европейские санкции. Мы просим всех лидеров не исключать российских олигархов из существующих санкционных списков и в дальнейшем ограничить любую торговлю с террористами, пока Россия не остановит войну. Именно так, совместными ежедневными усилиями, должен приближаться мир.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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