Зеленский назвал ошибкой снятие санкций ЕС с олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой решение Евросоюза снять санкции с двух российских олигархов. По его словам, страны ЕС пошли на компромисс, продлив ограничения в отношении остальных около 3 тысяч человек сразу на три года. Ранее такие санкции нужно было продлевать каждые шесть месяцев.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ, сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Зеленский о снятии санкций ЕС с двух олигархов РФ

Владимир Зеленский отметил, что в результате договоренности санкции были сняты с двух российских олигархов, тогда как ограничения в отношении остальных около 3 тысяч человек продлены на три года. Ранее санкционные меры в их отношении продлевались каждые шесть месяцев.

Украинский лидер подчеркнул, что, по его мнению, в вопросе санкций против России не может быть компромисса. В то же время он отметил, что трехлетний срок действия ограничений имеет и определенный положительный эффект, поскольку защищает их от скорого пересмотра.

В частности, даже в случае изменения политического климата в отдельных странах Европейского Союза санкционная политика в отношении этих лиц не изменится в течение трех лет. В то же время президент отметил, что Украина видит в возможных политических изменениях в странах ЕС определенные риски.

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По словам Зеленского, для самих европейских стран изменение политических взглядов и приход к власти людей с иной позицией является нормальным процессом. Однако для Украины такие изменения могут представлять риски.

Говоря непосредственно об исключении двух российских олигархов из санкционного списка, президент назвал это ошибкой и пояснил, что решение стало частью компромисса относительно дальнейшего срока действия ограничений:

"Считаю, что была ошибка, они исключили двух олигархов, но да, я знаю, они пошли на соответствующий компромисс между собой, потому что нашли, скажем так, такой компромисс.

Я считаю, что компромисса в данном случае не может быть в отношении России, но они нашли такой компромисс, и теперь они не на шесть месяцев или на год, да, вы знаете, они ввели соответствующие санкции против трёх тысяч человек на три года. То есть, если произойдут политические изменения, изменится политический климат в том или ином государстве Европы, Европейского Союза, а мы с вами видим эти риски, или, может, для нас это риски, а для этих стран это нормально, это выбор людей, но для нас риски, так и есть. То соответствующего изменения санкционной политики уже не будет, потому что введенные санкции будут действовать три года".

Напомним, во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН Владимир Зеленский заявил, что наличие у России денег мешает дипломатии. По его словам, снятие санкций с состоятельных россиян делает их жизнь более комфортной и продлевает войну.

Именно поэтому президент Украины подчеркнул важность ограничения торговли с Россией.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Владимир Зеленский призвал ужесточить санкции против России из-за ее продолжающейся агрессии. Об этом президент заявил во время встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Он также поблагодарил Данию за поддержку санкционной политики и призвал европейских партнеров сохранять единство.

Новини.LIVE также писали, что ЕС одобрил продление санкций против около 3 тысяч лиц и организаций еще на три года. При этом из санкционного списка планируют исключить российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Ранее санкции против них и других лиц продлевались каждые шесть месяцев.