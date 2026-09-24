Зеленський назвав помилкою зняття санкцій ЄС з олігархів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський назвав помилкою рішення Євросоюзу зняти санкції з двох російських олігархів. За його словами, країни ЄС пішли на компроміс, продовживши обмеження проти решти близько 3 тисяч осіб одразу на три роки. Раніше такі санкції потрібно було поновлювати кожні шість місяців.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з представниками ЗМІ, інформує журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Зеленський про зняття санкцій ЄС з двох олігархів РФ

Володимир Зеленський зазначив, що внаслідок домовленості санкції зняли з двох російських олігархів, тоді як обмеження проти решти близько 3 тисяч осіб продовжили на три роки. Раніше санкційні заходи щодо них поновлювали кожні шість місяців.

Український лідер наголосив, що, на його думку, у питанні санкцій проти Росії не може бути компромісу. Водночас він зазначив, що трирічний термін дії обмежень має і певний позитивний ефект, оскільки захищає їх від швидкого перегляду.

Зокрема, навіть у разі зміни політичного клімату в окремих країнах Європейського Союзу санкційна політика щодо цих осіб не зміниться протягом трьох років. Водночас президент зазначив, що Україна бачить у можливих політичних змінах у країнах ЄС певні ризики.

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За словами Зеленського, для самих європейських країн зміна політичних поглядів і прихід до влади людей з іншою позицією є нормальним процесом. Однак для України такі зміни можуть становити ризики.

Говорячи безпосередньо про виключення двох російських олігархів із санкційного списку, президент назвав це помилкою та пояснив, що рішення стало частиною компромісу щодо подальшого терміну дії обмежень:

"Вважаю, що була помилка, вони викреслили двох олігархів, але так, я знаю, вони пішли на відповідний компроміс між собою, тому що знайшли, скажімо так, такий компроміс.

Я вважаю, що компромісу в даному випадку не може бути по відношенню до Росії, але вони знайшли такий компроміс і тепер вони не на шість місяців, або на рік, так, ви знаєте, вони запровадили відповідні санкції проти трьох тисяч людей на три роки. Тобто, якщо буде політична зміна, політичний клімат в тій чи іншій державі Європи, Європейського Союзу, а ми з вами бачимо ці ризики, або може для нас це ризики, а для цих країн це нормально, це вибір людей, але для нас ризики, так і є. То відповідної зміни санкційної політики вже не буде, бо запроваджені санкції будуть на три роки".

Нагадаємо, під час виступу на Генеральній асамблеї ООН Володимир Зеленський заявив, що наявність у Росії грошей заважає дипломатії. За його словами, зняття санкцій із заможних росіян робить їхнє життя комфортнішим та продовжує війну.

Саме тому президент України наголосив на важливості обмеження торгівлі з Росією.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Володимир Зеленський закликав посилити санкції проти Росії через її подальшу агресію. Про це президент заявив під час зустрічі з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен. Він також подякував Данії за підтримку санкційної політики та закликав європейських партнерів зберігати єдність.

Новини.LIVE також писали, що ЄС погодив продовження санкцій проти близько 3 тисяч осіб та організацій ще на три роки. Водночас із санкційного списку планують виключити російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Раніше санкції проти них та інших осіб поновлювали кожні шість місяців.