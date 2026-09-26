Зеленський закликав міжнародну спільноту посилити санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Унаслідок російських атак у ніч проти 26 вересня близько 14 людей отримали поранення, ще двоє загинули в Запоріжжі. Удари пошкодили житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Києві, Запоріжжі, на Одещині, Сумщині, Харківщині та в інших регіонах. Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію у відповідь на її щоденну ескалацію.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у суботу, 26 вересня.

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Зеленський розповів про наслідки нічних атак РФ

Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі російські атаки призвели до поранення 14 людей. За його словами, двоє людей загинули в Запоріжжі. Зеленський висловив співчуття їхнім рідним та близьким.

Також, за словами глави держави, російські удари були спрямовані по житлових будинках у Києві, Запоріжжі, на Одещині, Сумщині та Харківщині.

Окрім житлової забудови, пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Зеленський зазначив, що йдеться про дитячий садок у Києві, ліцей на Київщині та університет у Харкові. Також були удари по енергетичній інфраструктурі на Полтавщині, Миколаївщині та Вінниччині.

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"Тільки за цю ніч від російських атак 14 людей отримали поранення. Багато було ударів по житлових будинках — у Києві, Запоріжжі, на Одещині, Сумщині, Харківщині. На жаль, двоє людей загинуло у Запоріжжі. Мої співчуття рідним та близьким. Є руйнування цивільної інфраструктури: дитячий садок у Києві, ліцей на Київщині, університет у Харкові, енергетика на Полтавщині, Миколаївщині, Вінниччині", — повідомив лідер.

Зеленський закликав посилити санкції проти РФ

На тлі нових ударів глава держави наголосив, що російська ескалація відбувається щодня. Зеленський заявив, що у відповідь на посилення російських атак міжнародні партнери мають посилювати свої заходи, щоб не допустити подальшого поширення війни.

Окремо президент звернувся до лідера США Дональда Трампа із закликом реалізувати закон Ліндсі Грема щодо Росії та тих, хто фінансово підтримує її війну. Також Зеленський закликав президента Європейської ради Антоніу Кошту та президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн запровадити додаткові європейські санкції:

"Важливо, щоб партнери не забували, що російська ескалація відбувається кожного дня. Якщо росіяни обрали для себе робити удари ще більш жорстокими, світ має обрати для себе сильніші відповіді, щоб війна не поширювалася далі".

Президент також закликав міжнародних лідерів не виключати російських олігархів із чинних санкційних списків. Крім того, він виступив за подальше обмеження торгівлі з Росією, доки вона не припинить війну.

Зеленський наголосив, що, на його думку, саме спільні щоденні зусилля міжнародної спільноти мають сприяти наближенню миру.

"Ми просимо Президента Трампа реалізувати закон Ліндсі Грема щодо Росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово. Ми просимо президентів Антоніу Кошту та Урсулу фон дер Ляєн ввести додаткові європейські санкції. Ми просимо всіх лідерів не виключати російських олігархів з існуючих санкційних списків і надалі обмежити з терористами будь-яку торгівлю, поки Росія не зупинить війну. Саме так, спільними щоденними зусиллями, має наближатися мир", — підсумував український лідер.

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