Демократи США розкритикували Трампа за бездіяльність щодо РФ

Демократи США. Фото ілюстративне: Reuters

Демократи Сенату США розкритикували підсумки зустрічі президента Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сенатори заявили, що переговори не дали очікуваних результатів, зокрема щодо підтримки Росією війни проти України, торгівлі та безпеки.

Про це йдеться у спільній заяві демократів Сенату США, інформує Новини.LIVE.

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Демократи заявили про відсутність результатів саміту

У заяві сенатори наголосили, що дипломатія з Китаєм залишається важливою для запобігання конфліктам і захисту інтересів США. Водночас вони вважають, що зустріч Трампа і Сі не дала очікуваного результату.

Демократи заявили, що замість протидії торговельним практикам Китаю, крадіжці технологій та тиску Пекіна на союзників США адміністрація Трампа, на їхню думку, зосередилась на "турі бальними залами та розкішній вечері".

Окремо сенатори розкритикували домовленості щодо штучного інтелекту, торгівлі та критично важливих корисних копалин. Вони також закликали адміністрацію посилити підтримку Тайваню та приділити увагу звільненню американців, яких вони вважають незаконно утримуваними в Китаї.

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Демократи закликали Трампа посилити санкції проти РФ

Окремий пункт заяви стосувався війни Росії проти України. Демократи заявили, що заклики до деескалації після зустрічі Трампа і Сі не зупиняють постачання до Росії китайських товарів подвійного призначення, які, за їхніми словами, підтримують російську військову промисловість.

Сенатори закликали Трампа реалізувати ухвалений Конгресом закон про санкції проти Росії та Ірану. Вони також заявили про необхідність протидіяти обходу санкцій, зокрема постачанню китайських товарів подвійного призначення до Москви та закупівлям російської нафти.

"Адміністрація Трампа повинна покласти край своїй вражаючій півторарічній нездатності запровадити будь-які санкції для протидії ухиленню від сплати санкцій на підтримку війни Росії, включаючи експорт Китаю товарів подвійного використання до Москви та переважні закупівлі російської нафти", — йдеться у заяві.

Що ще розкритикували сенатори

Демократи також заявили, що адміністрація Трампа має посилити контроль за експортом передових технологій до Китаю, захистити американські ланцюги постачання та протидіяти економічному й військовому тиску Пекіна на союзників США.

Окремо сенатори порушили питання прав людини в Китаї та закликали Вашингтон домагатися звільнення громадян США, яких вони назвали незаконно утримуваними.

Водночас демократи наголосили, що Сполучені Штати мають конкурувати з Китаєм через інвестиції у власні технології, співпрацю із союзниками та захист демократичних цінностей.

Раніше Новини.LIVE писали, що перед зустріччю Трампа та Сі Цзіньпіна серед ключових тем переговорів називали війну в Україні, ситуацію навколо Тайваню, торговельні тарифи, Близький Схід та розвиток штучного інтелекту. Володимир Зеленський напередодні попросив Трампа поговорити із Сі про можливість впливу Китаю на Росію та домогтися завершення війни або хоча б деескалації.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Дональд Трамп і Сі Цзіньпін під час зустрічі у Білому домі обговорили війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та Корейському півострові. Китайський лідер заявив про необхідність відновлення діалогу між США та Іраном і висловив сподівання на стабільні відносини між Вашингтоном і Пекіном.