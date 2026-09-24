Трамп і Сі Цзіньпін зустрілися у Білому домі: теми переговорів

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін 24 вересня розпочали зустріч у Білому домі у Вашингтоні. Трамп разом із першою леді США Меланією Трамп особисто привітав китайського лідера та його дружину Пен Ліюань. Цей візит Сі Цзіньпіна до США став першим за понад десять років.

Про це повідомляє Clash Report, передає Новини.LIVE.

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Трамп особисто зустрів Сі Цзіньпіна у Білому домі

Під час переговорів лідери планують обговорити низку питань, зокрема торговельні тарифи, ситуацію навколо Тайваню, війну в Україні та на Близькому Сході, а також розвиток штучного інтелекту.

Повідомлення Clash Report. Фото: скриншот

Сі Цзіньпін заявив, що інтереси Китаю та США тісно пов'язані, а між двома країнами є широкі можливості для спільної роботи.

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"Співпраця між Китаєм і США, можливо, й не вирішить усіх світових проблем, але без неї вирішити багато з них було б важко", — наголосив глава КНР.

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Після переговорів у Білому домі також запланована державна вечеря за участю офіційних делегацій, представників уряду та керівників великих компаній. Серед запрошених представників технологічного сектору — керівники Apple, Nvidia та OpenAI.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 23 вересня за американським часом Сі Цзіньпін прибув до США з офіційним візитом. Дональд Трамп особисто зустрів китайського лідера в аеропорту Вашингтона, а не чекав на його прибуття до Білого дому.

Як повідомляли Новини.LIVE, 24 вересня Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа поговорити із Сі Цзіньпіном про можливість впливу на Росію. За словами президента України, Трамп пообіцяв передати китайському лідеру прохання домогтися від Володимира Путіна завершення війни або хоча б деескалації.