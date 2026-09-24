Трамп и Си Цзиньпин встретились в Белом доме: темы переговоров

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин 24 сентября начали встречу в Белом доме в Вашингтоне. Трамп вместе с первой леди США Меланией Трамп лично поприветствовал китайского лидера и его супругу Пэн Лиюань. Этот визит Си Цзиньпина в США стал первым за более чем десять лет.

Об этом сообщает Clash Report, передает Новини.LIVE.

Реклама

Трамп лично встретил Си Цзиньпина в Белом доме

В ходе переговоров лидеры планируют обсудить ряд вопросов, в частности торговые тарифы, ситуацию вокруг Тайваня, войну в Украине и на Ближнем Востоке, а также развитие искусственного интеллекта.

Сообщение Clash Report. Фото: скриншот

Си Цзиньпин заявил, что интересы Китая и США тесно связаны, а между двумя странами существуют широкие возможности для совместной работы.

"Сотрудничество между Китаем и США, возможно, и не решит всех мировых проблем, но без него решить многие из них было бы трудно", — подчеркнул глава КНР.

Читайте также:

После переговоров в Белом доме также запланирован государственный ужин с участием официальных делегаций, представителей правительства и руководителей крупных компаний. Среди приглашенных представителей технологического сектора — руководители Apple, Nvidia и OpenAI.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 сентября по американскому времени Си Цзиньпин прибыл в США с официальным визитом. Дональд Трамп лично встретил китайского лидера в аэропорту Вашингтона, а не ждал его прибытия в Белый дом.

Как сообщали Новини.LIVE, 24 сентября Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа поговорить с Си Цзиньпином о возможности оказания влияния на Россию. По словам президента Украины, Трамп пообещал передать китайскому лидеру просьбу добиться от Владимира Путина прекращения войны или хотя бы деэскалации.