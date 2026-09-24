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Главная Новости дня Трамп и Си Цзиньпин встретились в Белом доме: обсудят войну в Украине и Тайвань

Трамп и Си Цзиньпин встретились в Белом доме: обсудят войну в Украине и Тайвань

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24 сентября 2026 19:09
Трамп и Си Цзиньпин встретились в Белом доме: темы переговоров
Трамп и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин 24 сентября начали встречу в Белом доме в Вашингтоне. Трамп вместе с первой леди США Меланией Трамп лично поприветствовал китайского лидера и его супругу Пэн Лиюань. Этот визит Си Цзиньпина в США стал первым за более чем десять лет.

Об этом сообщает Clash Report, передает Новини.LIVE.

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Трамп лично встретил Си Цзиньпина в Белом доме

В ходе переговоров лидеры планируют обсудить ряд вопросов, в частности торговые тарифы, ситуацию вокруг Тайваня, войну в Украине и на Ближнем Востоке, а также развитие искусственного интеллекта.

Трамп та Сі Цзіньпін зустрілися у Білому дому: обговорять війну в Україні та Тайвань - фото 1
Сообщение Clash Report. Фото: скриншот

Си Цзиньпин заявил, что интересы Китая и США тесно связаны, а между двумя странами существуют широкие возможности для совместной работы.

"Сотрудничество между Китаем и США, возможно, и не решит всех мировых проблем, но без него решить многие из них было бы трудно", — подчеркнул глава КНР.

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После переговоров в Белом доме также запланирован государственный ужин с участием официальных делегаций, представителей правительства и руководителей крупных компаний. Среди приглашенных представителей технологического сектора — руководители Apple, Nvidia и OpenAI.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 сентября по американскому времени Си Цзиньпин прибыл в США с официальным визитом. Дональд Трамп лично встретил китайского лидера в аэропорту Вашингтона, а не ждал его прибытия в Белый дом.

Как сообщали Новини.LIVE, 24 сентября Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа поговорить с Си Цзиньпином о возможности оказания влияния на Россию. По словам президента Украины, Трамп пообещал передать китайскому лидеру просьбу добиться от Владимира Путина прекращения войны или хотя бы деэскалации.

США Китай Дональд Трамп Си Цзиньпинь дипломатия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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