Си Цзиньпин прилетел в США — Трамп лично его встретил

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

В среду вечером по американскому времени, 23 сентября (по Киеву ночь на 24), лидер Китая Си Цзиньпин прилетел с официальным визитом в США. В аэропорту Вашингтона президент США Дональд Трамп встретил его лично, вместо того, чтобы дать, пока китайского лидера привезут в Белый дом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

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Что известно о первых минутах визита Си Цзиньпина в США

Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приветствовали Си Цзиньпина и его жену Пэн Лиюань после того, как лидер Китая сошел с трапа самолета на военной авиабазе Эндрюс, расположенной недалеко от Вашингтона. Визит как известно, будет длиться три дня.

The Guardian пишет, что решение приветствовать китайского лидера в этом городе и именно так, как это произошло, демонстрирует, насколько Трамп готов оказать почести китайскому лидеру во время первого его государственного визита в Вашингтон за более чем десятилетие.

Как сообщали Новини.LIVE, покидает США Дональд Трамп подписал на прошлой неделе закон об "адских санкциях" против России, которые продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. Однако Китай раскритиковал этот документ и выступил против односторонних и вторичных санкций.

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Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН встретился с Дональдом Трампом. Вскоре он рассказал, что предложил привлечь лидера Китая Си Цзиньпина к процессу мирных переговоров по войне России против Украины.