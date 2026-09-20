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Главная Новости дня Китай осудил санкции Грэма против РФ, которые подписал Трамп

Китай осудил санкции Грэма против РФ, которые подписал Трамп

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20 сентября 2026 01:40
Китай раскритиковал санкции Грэма против России
Глава Китая Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в ночь на 19 сентября подписал закон об "адских санкциях" против России, которые продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. Китай в свою очередь подверг критике новый закон США, который ужесточает санкции против России и расширяет торговые меры против Ирана.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

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Что сказали в Китае про санкции Грэма

Представитель Министерства коммерции Китая заявил, что Пекин "последовательно выступает против" односторонних санкций и так называемых вторичных санкций.

Согласно заявлению, Китай выступает против санкций, не санкционированных ООН или не имеющих оснований в международном праве.

Также представитель добавил, что Пекин будет внимательно следить за дальнейшими шагами США и оставляет за собой право принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета, интересов развития, а также законных прав и интересов своих компаний, призывая при этом к стабильным торговым связям путем диалога и консультаций.

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Стоит также отметить, что заявления Китая прозвучали накануне встречи президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина, которая состоится в Вашингтоне уже в четверг 24 сентября.

В преддверии этих переговоров глава Минфина США Скотт Бессент и вице-премьер Китая Хэ Лифэн проведут в воскресенье в Нью-Йорке переговоры по вопросам торговли и другим проблемным моментам.

Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 17 сентября Палата представителей США окончательно проголосовала за законопроект Линдси Грэма о масштабных санкциях против России. После этого документ отправился на подпись у президенту США.

Уже в ночь на 19 сентября Дональд Трамп его подписал. Что предусматривает закон о санкциях, читайте в нашем материале.

санкции против России США санкции Китай Дональд Трамп
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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