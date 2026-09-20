Китай розкритикував санкції Грема проти Росії

Китай засудив санкції Грема проти РФ, які підписав Трамп
Президент США Дональд Трамп у ніч на 19 вересня підписав закон про «пекельні санкції» проти Росії, який просував покійний сенатор Ліндсі Грем. Китай, у свою чергу, піддав критиці новий закон США, який посилює санкції проти Росії та розширює торговельні заходи проти Ірану.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.
Що сказали в Китаї про санкції Грема
Представник Міністерства торгівлі Китаю заявив, що Пекін «послідовно виступає проти» односторонніх санкцій і так званих вторинних санкцій.
Згідно із заявою, Китай виступає проти санкцій, які не санкціоновані ООН або не мають підстав у міжнародному праві.
Також представник додав, що Пекін уважно стежитиме за подальшими кроками США і залишає за собою право вживати всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету, інтересів розвитку, а також законних прав та інтересів своїх компаній, закликаючи при цьому до стабільних торговельних зв’язків шляхом діалогу та консультацій.
Варто також зазначити, що заяви Китаю пролунали напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та глави Китаю Сі Цзіньпіна, яка відбудеться у Вашингтоні вже у четвер, 24 вересня.
Напередодні цих переговорів глава Мінфіну США Скотт Бессент і віце-прем’єр Китаю Хе Ліфен проведуть у неділю в Нью-Йорку переговори з питань торгівлі та інших проблемних моментів.
Що передувало
Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч на 17 вересня Палата представників США остаточно проголосувала за законопроект Ліндсі Грема про масштабні санкції проти Росії. Після цього документ надійшов на підпис до президента США.
Вже в ніч на 19 вересня Дональд Трамп його підписав. Що передбачає закон про санкції, читайте в нашому матеріалі.