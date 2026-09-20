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Головна Новини дня Китай засудив санкції Грема проти РФ, які підписав Трамп

Китай засудив санкції Грема проти РФ, які підписав Трамп

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20 вересня 2026 01:40
Китай розкритикував санкції Грема проти Росії
Глава Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у ніч на 19 вересня підписав закон про «пекельні санкції» проти Росії, який просував покійний сенатор Ліндсі Грем. Китай, у свою чергу, піддав критиці новий закон США, який посилює санкції проти Росії та розширює торговельні заходи проти Ірану.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

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Що сказали в Китаї про санкції Грема

Представник Міністерства торгівлі Китаю заявив, що Пекін «послідовно виступає проти» односторонніх санкцій і так званих вторинних санкцій.

Згідно із заявою, Китай виступає проти санкцій, які не санкціоновані ООН або не мають підстав у міжнародному праві.

Також представник додав, що Пекін уважно стежитиме за подальшими кроками США і залишає за собою право вживати всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету, інтересів розвитку, а також законних прав та інтересів своїх компаній, закликаючи при цьому до стабільних торговельних зв’язків шляхом діалогу та консультацій.

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Варто також зазначити, що заяви Китаю пролунали напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та глави Китаю Сі Цзіньпіна, яка відбудеться у Вашингтоні вже у четвер, 24 вересня.

Напередодні цих переговорів глава Мінфіну США Скотт Бессент і віце-прем’єр Китаю Хе Ліфен проведуть у неділю в Нью-Йорку переговори з питань торгівлі та інших проблемних моментів.

Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч на 17 вересня Палата представників США остаточно проголосувала за законопроект Ліндсі Грема про масштабні санкції проти Росії. Після цього документ надійшов на підпис до президента США.

Вже в ніч на 19 вересня Дональд Трамп його підписав. Що передбачає закон про санкції, читайте в нашому матеріалі.

санкції проти Росії США санкції Китай Дональд Трамп
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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