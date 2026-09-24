Сі Цзіньпін прилетів до США — Трамп особисто його зустрів

Сі Цзіньпін і Дональд Трамп. Фото: Reuters

У середу ввечері за американським часом, 23 вересня (у Києві — в ніч на 24), лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув з офіційним візитом до США. В аеропорту Вашингтона президент США Дональд Трамп зустрів його особисто, замість того, щоб чекати, поки китайського лідера привезуть до Білого дому.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

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Що відомо про перші хвилини візиту Сі Цзіньпіна до США

Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп привітали Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Ліюань після того, як лідер Китаю зійшов з трапа літака на військовій авіабазі Ендрюс, розташованій неподалік від Вашингтона. Візит, як відомо, триватиме три дні.

The Guardian пише, що рішення зустріти китайського лідера в цьому місті і саме так, як це відбулося, демонструє, наскільки Трамп готовий надати почесті китайському лідеру під час його першого державного візиту до Вашингтона за понад десятиліття.

Як повідомляли Новини.LIVE, перед тим, як покинути США, Дональд Трамп підписав минулого тижня закон про "пекельні санкції" проти Росії, який просував покійний сенатор Ліндсі Грем. Однак Китай розкритикував цей документ і виступив проти односторонніх та вторинних санкцій.

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Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський на полях Генеральної Асамблеї ООН зустрівся з Дональдом Трампом. Незабаром він розповів, що запропонував залучити лідера Китаю Сі Цзіньпіна до процесу мирних переговорів щодо війни Росії проти України.