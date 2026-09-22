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Главная Новости дня Зеленский попросил Трампа привлечь к мирным переговорам Си Цзиньпина

Зеленский попросил Трампа привлечь к мирным переговорам Си Цзиньпина

Ua ru
22 сентября 2026 22:47
Владимир Зеленский хочет привлечь Си Цзиньпина к переговорам о мире
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров с Дональдом Трампом просил его привлечь Си Цзиньпина к процессу мирных переговоров.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Нью-Йорке, передает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Зеленский заявил, что Китай имеет влияние на Путина

Зеленский отметил, что не уверен в готовности Кремля к переговорам о мире. Поэтому на РФ необходимо оказывать давление как со стороны США и Европы, так и со стороны Китая.

По словам Зеленского, президент Китая имеет большое влияние на Путина.

"Завтра президент Трамп встретится с лидером Китая. Я откровенно сказал президенту, что если он также привлечет президента Си, то тот имеет влияние на Путина", — сказал президент Украины.

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Напомним, во время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке 22 сентября президент США отметил боевые навыки украинских военных.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп во время своего выступления в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что война в Украине может закончиться быстрее, чем все думают.

Владимир Зеленский Китай переговоры Дональд Трамп война в Украине
Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Автор:
Юлия Леськова

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