Владимир Зеленский хочет привлечь Си Цзиньпина к переговорам о мире

Зеленский попросил Трампа привлечь к мирным переговорам Си Цзиньпина
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров с Дональдом Трампом просил его привлечь Си Цзиньпина к процессу мирных переговоров.
Об этом он заявил во время общения с журналистами в Нью-Йорке, передает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук.
Зеленский заявил, что Китай имеет влияние на Путина
Зеленский отметил, что не уверен в готовности Кремля к переговорам о мире. Поэтому на РФ необходимо оказывать давление как со стороны США и Европы, так и со стороны Китая.
По словам Зеленского, президент Китая имеет большое влияние на Путина.
"Завтра президент Трамп встретится с лидером Китая. Я откровенно сказал президенту, что если он также привлечет президента Си, то тот имеет влияние на Путина", — сказал президент Украины.
Напомним, во время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке 22 сентября президент США отметил боевые навыки украинских военных.
Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп во время своего выступления в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что война в Украине может закончиться быстрее, чем все думают.