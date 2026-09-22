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Головна Новини дня Зеленський попросив Трампа залучити до мирних перемовин Сі Цзіньпіна

Зеленський попросив Трампа залучити до мирних перемовин Сі Цзіньпіна

Ua ru
22 вересня 2026 22:47
Володимир Зеленський хоче залучити Сі Цзіньпіня до переговорів про мир
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час переговорів із Дональдом Трампом просив його долучити Сі Цзіньпіня до процесу мирних переговорів. 

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Нью-Йорку, передає кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук. 

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Зеленський заявив, що Китай має вплив на Путіна

Зеленський зазначив, що не впевнений у готовності Кремля до переговорів про мир. Тому на РФ потрібен тиск, як від США й Європи, так й від Китаю. 

За словами Зеленського, президент Китаю має великий вплив на Путіна. 

"Завтра президент Трамп матиме зустріч з лідером Китаю. Я відверто сказав президенту, що якщо він також залучить президента Сі, той має вплив на Путіна", — сказав президент України. 

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Нагадаємо, під час зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Нью-Йорку 22 вересня, президент США відзначив бойові уміння українських військових

Крім того, Новини.LIVE писали, що Дональд Трамп під час своєї промови на полях Генасамблеї ООН заявив, що війна в Україні може закінчитися швидше, ніж всі гадають. 

Володимир Зеленський Китай переговори Дональд Трамп війна в Україні
Юлія Леськова - Випусковий редактор
Автор:
Юлія Леськова

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