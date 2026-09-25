Демократы США раскритиковали Трампа за бездействие в отношении РФ

Демократы США. Иллюстративное фото: Reuters

Демократы в Сенате США подвергли критике итоги встречи президента Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином. Сенаторы заявили, что переговоры не принесли ожидаемых результатов, в частности в отношении поддержки Россией войны против Украины, торговли и безопасности.

Об этом говорится в совместном заявлении демократов Сената США, сообщает Новини.LIVE.

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Демократы заявили об отсутствии результатов саммита

В заявлении сенаторы подчеркнули, что дипломатия с Китаем остается важной для предотвращения конфликтов и защиты интересов США. В то же время они считают, что встреча Трампа и Си не дала ожидаемого результата.

Демократы заявили, что вместо противодействия торговым практикам Китая, краже технологий и давлению Пекина на союзников США администрация Трампа, по их мнению, сосредоточилась на "туре по бальным залам и роскошном ужине".

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Отдельно сенаторы раскритиковали договоренности по искусственному интеллекту, торговле и критически важным полезным ископаемым. Они также призвали администрацию усилить поддержку Тайваня и уделить внимание освобождению американцев, которых они считают незаконно удерживаемыми в Китае.

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Демократы призвали Трампа усилить санкции против РФ

Отдельный пункт заявления касался войны России против Украины. Демократы заявили, что призывы к деэскалации после встречи Трампа и Си не останавливают поставки в Россию китайских товаров двойного назначения, которые, по их словам, поддерживают российскую военную промышленность.

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Сенаторы призвали Трампа реализовать принятый Конгрессом закон о санкциях против России и Ирана. Они также заявили о необходимости противодействовать обходу санкций, в частности поставкам китайских товаров двойного назначения в Москву и закупкам российской нефти.

"Администрация Трампа должна положить конец своей поразительной полуторагодичной неспособности ввести какие-либокакие-либо санкции для противодействия уклонению от их соблюдения в поддержку войны России, включая экспорт Китаем товаров двойного назначения в Москву и преимущественные закупки российской нефти", — говорится в заявлении.

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Что ещё раскритиковали сенаторы

Демократы также заявили, что администрация Трампа должна усилить контроль за экспортом передовых технологий в Китай, защитить американские цепочки поставок и противодействовать экономическому и военному давлению Пекина на союзников США.

Отдельно сенаторы подняли вопрос о правах человека в Китае и призвали Вашингтон добиваться освобождения граждан США, которых они назвали незаконно удерживаемыми.

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В то же время демократы подчеркнули, что Соединенные Штаты должны конкурировать с Китаем за счет инвестиций в собственные технологии, сотрудничества с союзниками и защиты демократических ценностей.

Ранее Новини.LIVE писали, что перед встречей Трампа и Си Цзиньпина среди ключевых тем переговоров называли войну в Украине, ситуацию вокруг Тайваня, торговые тарифы, Ближний Восток и развитие искусственного интеллекта. Владимир Зеленский накануне попросил Трампа поговорить с Си о возможности влияния Китая на Россию и добиться завершения войны или хотя бы деэскалации.

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Также Новини.LIVE сообщали, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин во время встречи в Белом доме обсудили войну в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове. Китайский лидер заявил о необходимости возобновления диалога между США и Ираном и выразил надежду на стабильные отношения между Вашингтоном и Пекином.