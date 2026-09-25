Си Цзиньпин и Трамп поговорили о войне в Украине

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин провели 24 сентября встречу в Белом доме, в ходе которой затронули множество политических и не только вопросов. Эти темы в том числе включают войну в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Washington Post.

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Что известно о встрече Трампа и Си Цзиньпина

Издание сославшись на сообщение китайского правительства пишет, что два лидера обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам, таким как Ближний Восток, Украина и Корейский полуостров.

Лидер Китая отметил, что Пекин поддерживает возвращение США и Ирана к временному соглашению, подписанному в июне в попытке завершить войну. Он подчеркнул, что надеется на скорейшее возобновление диалога, в том числе по сделке касаемо ядерной программы Тегерана.

Также согласно заявлению, Си Цзиньпин и Трамп подтвердили свою взаимную поддержку проведения региональных встреч в ближайшие недели.

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WSJ отметило, что в ноябре Китай примет ежегодный саммит АТЭС, а США проведут а декабря саммит G20 во Флориде. В заявлении китайской стороны не уточняется, будут ли лидеры присутствовать на саммитах друг друга.

Помимо этого Си Цзиньпин заявил, что он и Трамп решили построить "конструктивные стратегически и стабильные китайско-американские отношения". В Пекине подчеркнули, что такие отношения приносят пользу не только китайскому и американскому народам, но и народом всего мира.

Как сообщали Новини.LIVE, Президент Украины Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа поговорить с Си Цзиньпином о том, чтобы оказать влияние на диктатора РФ Владимира Путина. В частности, Зеленский призвал к прекращению войны или хотя бы шагов по деэскалации.

Также мы писали, что по словам украинского лидера, саммит G20 может стать местом, где произойдет трехсторонняя встрече между ним, Путиным и Трампом.