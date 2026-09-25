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Головна Новини дня Трамп і Сі Цзіньпін обговорили ситуацію в Україні у Білому домі

Трамп і Сі Цзіньпін обговорили ситуацію в Україні у Білому домі

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25 вересня 2026 06:15
Сі Цзіньпін і Трамп обговорили війну в Україні
Сі Цзіньпін і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп і глава Китаю Сі Цзіньпін провели 24 вересня зустріч у Білому домі, під час якої обговорили низку політичних та інших питань. Серед цих тем, зокрема, — війна в Україні, ситуація на Близькому Сході та Корейському півострові.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Washington Post.

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Що відомо про зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна

Видання, посилаючись на повідомлення китайського уряду, пише, що два лідери обмінялися думками щодо глобальних і регіональних питань, таких як Близький Схід, Україна та Корейський півострів.

Лідер Китаю зазначив, що Пекін підтримує повернення США та Ірану до тимчасової угоди, підписаної в червні з метою завершення війни. Він підкреслив, що сподівається на якнайшвидше відновлення діалогу, зокрема щодо угоди стосовно ядерної програми Тегерана.

Також, згідно із заявою, Сі Цзіньпін і Трамп підтвердили свою взаємну підтримку проведення регіональних зустрічей у найближчі тижні.

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WSJ зазначило, що в листопаді Китай прийме щорічний саміт АТЕС, а США проведуть у грудні саміт G20 у Флориді. У заяві китайської сторони не уточнюється, чи будуть лідери присутні на самітах один одного.

Крім того , Сі Цзіньпін заявив, що він і Трамп вирішили побудувати «конструктивні, стратегічні та стабільні китайсько-американські відносини». У Пекіні наголосили, що такі відносини приносять користь не лише китайському та американському народам, а й народам усього світу.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа поговорити з Сі Цзіньпіном про те, щоб вплинути на диктатора РФ Володимира Путіна. Зокрема, Зеленський закликав до припинення війни або хоча б до кроків щодо деескалації.

Також ми писали, що, за словами українського лідера, саміт G20 може стати місцем, де відбудеться тристороння зустріч між ним, Путіним і Трампом.

США Китай Дональд Трамп Україна Сі Цзіньпінь війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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