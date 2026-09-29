США хотят провести трехстороннюю встречу между Украиной и Россией в октябре

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Соединённые Штаты Америки намерены провести трёхстороннюю встречу с Украиной и Россией в октябре. Ключевой темой обсуждения должно стать энергетическое перемирие. Вероятно, встреча состоится в Абу-Даби.

Об этом сообщает The Atlantic, передает Новини.LIVE.

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Трехсторонняя встреча США, России и Украины

Один из членов украинской переговорной команды отметил, что план встречи продвигают спецпосланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Вопрос для обсуждения относительно ограниченного прекращения огня может обязывать каждую сторону не наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга. В частности, речь идет об электростанциях, нефтеперерабатывающих заводах и других объектах.

Согласно отдельному соглашению, заключенному при посредничестве Египта, стороны должны воздерживаться от взаимных атак на грузовые суда в Черном море. Речь идет прежде всего о судах, перевозящих зерно в страны Ближнего Востока и Африки.

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В материале отмечается, что США стремятся как можно скорее организовать встречу с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. В частности, Вашингтон уже пригласил Путина на саммит G20, который в декабре должен состояться в Майами. Там Трамп также может попытаться пригласить Зеленского к переговорам. Российский диктатор пока не дал окончательного ответа на приглашение.

Как писали Новини.LIVE, Дональд Трамп заявил, что призвал Владимира Зеленского сократить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам американского лидера, тот согласился выполнить эту просьбу.

Ранее Трамп заявил, что ожидает от Зеленского заключения соглашения с Путиным. Американский лидер подчеркнул, что стремится к достижению соглашения между обеими сторонами.